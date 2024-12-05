Карабах станет аграрным, технологическим и туристическим хабом

Восстановление территорий после оккупации и возвращение туда людей - это очень сложная и очень большая работа. Она не может быть выполнена ускоренно, для галочки и для того, чтобы утереть кому-то нос. Учитывая те реалии, которые имеют место на деоккупированных землях, торопиться не стоит. Тридцать лет оккупации оставили очень много шрамов, и на то, чтобы они затянулись, нужно время.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Целью программы Великого возвращения является благосостояние и безопасность наших граждан, которые будут возвращаться на родные земли. Им необходимо обеспечить комфортные условия проживания, социальную защиту, занятость. Это комплексная работа, и она идет по плану - согласно программе Великого возвращения, утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

В то же время, Азербайджан делает практически невозможное, достаточно быстро возвращая жизнь на эти земли. Посмотрите, как развивается инфраструктура на освобожденных землях, какие крупные проекты осуществляются. И это при том, что финансирование всех работ лежит на плечах самого Азербайджана. Ассигнования на восстановление освобожденных территорий составят в госбюджете 2025 года значительную часть расходов - 10 процентов!

Около 10 тысяч бывших вынужденных переселенцев, уже вернувшихся на родные земли, - это, на мой взгляд, очень серьезный показатель. Кому-то он кажется небольшим, но это ошибочное мнение. Если вспомнить, в каком состоянии вернулись в лоно Родины эти территории, то 10 тысяч - это победа. Не будем забывать, что помимо этого на освобожденных территориях работают тысячи граждан, занятых в сферах здравоохранения, торговли, безопасности, образования, социальных служб.

У руководства Азербайджана высокое чувство ответственности, то, как осуществляются проекты, является доказательством того, что мы возвращаемся на свои земли навсегда и строим именно с этим расчетом.

Можно было бы ускоренными темпами построить времянки и массово переместить туда бывших вынужденных переселенцев, чтобы показать, как быстро мы заселяем освобожденные земли. Эти люди прожили десятки лет вдали от родной земли, а первое десятилетие после оккупации ютились в палатках и вагонах. В этих палатках и вагонах подросло целое поколение сегодняшних тридцатилетних, и ему не привыкать. Но государство не хочет для своих граждан такой участи. Оно хочет сделать все не спеша, с умом и расчетом на перспективу, на века. Посмотрите, какие прекрасные жилые комплексы создаются сегодня в возрожденных городах и селах. Прекрасные светлые квартиры в многоэтажных зданиях, уютные частные дома, о которых многие бывшие вынужденные переселенцы не могли мечтать даже в Баку. Строящиеся для возвращающихся в Карабах и Восточный Зангезур граждан жилые комплексы обеспечены всеми условиями для комфортной жизни, для учебы, отдыха, лечения. Обратите внимание, как много молодежи возвращается на освобожденные земли, сколько детей. Это признак того, что у этих регионов прекрасное будущее.

Одно дело, когда делаешь работу в авральном режиме, и другое, когда делаешь все продуманно и правильно, согласно четкому плану и с целью, чтобы людям было хорошо в домах, которые ты для них построил, чтобы они имели возможности для развития и заработка, чтобы могли работать на земле и пользоваться ее плодами.

Главной проблемой, которая тормозит восстановительные работы, является тотальное минирование. Пока эта проблема не будет решена, о массовом переселении на освобожденные территории говорить невозможно. Если рассчитывать на авось, то нас ждут страшные новости о подрыве на армянских минах мирных жителей, о трагедиях и потере людьми здоровья и жизни. Это очень тяжело. Мы в Красном Полумесяце работаем с пострадавшими от мин гражданами, и я знаю проблему не понаслышке. Поэтому хочу подчеркнуть: Азербайджан поступает совершенно правильно, двигаясь вперед небольшими шагами. Мы должны быть совершенно уверены, что на той территории, куда возвращаются люди, нет минной угрозы. Разминирование - это очень серьезная, опасная и кропотливая работа. Процесс идет успешно и в интересах безопасности наших граждан. Азербайджанское государство хочет обеспечить своим гражданам на освобожденных землях самые лучшие условия для проживания. Чтобы люди могли учиться, работать, создавать семьи, растить детей в условиях безопасности.

Выполнение программы Великого возвращения требует скоординированной деятельности всех государственных структур, НПО и общества. Также важно подключение международных структур, чего мы видим, к сожалению, пока что очень мало.

После таких тотальных разрушений и такой длительной оккупации, продлившейся тридцать лет, восстановление территорий может занять десятилетия. Но Азербайджан уже возвращает людей, и это огромное достижение. Побывав на освобожденных землях и видя то, что сегодня там делается, невозможно не поразиться и не восхититься масштабами проводимых работ.

Мы превратим Карабах и Восточный Зангезур в рай на земле. Даже несмотря на то, что нам будут пытаться мешать.

Нужно отдать должное руководству нашей страны. Мы видим, как Президент Ильхам Алиев мудро контролирует все процессы, связанные с освобожденными территориями. И особенно в том, что касается Большого возвращения. Глава государства часто бывает в освобожденных районах, лично знакомится с восстановительными работами, держит под контролем весь процесс - от и до.

Уверен, освобожденные земли превратятся в райский уголок. Здесь будет все самое лучшее, самое современное и технологичное, здесь будет самая чистая экология. Этот регион может стать аграрным хабом благодаря плодородным почвам и благоприятным климатическим условиям. Он станет притягательным для туристов и инвесторов со всего мира. Многие пока заняли наблюдательную позицию, ожидая, как будут развиваться процессы в регионе и насколько прочен мир. Помяните мои слова - после того, как будут утрясены все вопросы с Арменией и установится закрепленная договором стабильность, интерес к проектам в Карабахе и Восточном Зангезуре возрастет в разы, интерес к работам здесь начнут проявлять крупнейшие компании мира, сюда потекут инвестиции. Экономическая выгода от реализации проектов в этих регионах будет огромной. Большую прибыль может приносить и туризм, что отразится и на благосостоянии населения, потому что жители туристических зон, как правило, имеют очень неплохие доходы.

Карабахский экономический район является центром притяжения. Те, кто возвращаются на свои земли сегодня, своим трудом будут развивать этот край, создавать условия для благополучной жизни будущих поколений. По оценкам экономистов, Ханкенди, Агдеринский, Лачинский и Зангиланский районы уже в следующем году смогут сами покрывать свои расходы. Что говорит о большом экономическом и аграрном потенциале.

Лейла Таривердиева