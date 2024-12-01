Автор: Лейла Таривердиева

1 декабря Лачинский район был возвращен Азербайджану. Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, вооруженные силы Армении выведены из Лачинского района.

Лачинский район был оккупирован вооруженными силами Армении 18 мая 1992 года. Во время захвата района погибли 264 азербайджанца, 65 были взяты в заложники, 103 стали инвалидами. Шестерым лачинцам присвоено звание Национального героя Азербайджана. Около 70 тысяч вынужденных переселенцев из Лачинского района были размещены в 59 городах и районах страны. В ходе оккупации району был нанесен ущерб в размере 7,1 миллиарда долларов США.

Лачинский район имеет богатое историческое прошлое. Памятники на его территории можно сравнить по своей значимости и неповторимости с Азыхской пещерой в Ходжавендском районе и Тагларской пещерой в Джебраилском районе, относящимися к I-II тысячелетию до нашей эры. В период армянской оккупации были разграблены и разрушены более 200 исторических памятников местного и 54 памятника мирового значения, 217 учреждений культуры, 101 образовательное учреждение, 142 учреждения здравоохранения и так далее. В число пострадавших от армянского варварства памятников входят албанский монастырь Агоглан, усыпальница Малика Аждара, мечеть в селе Гарагышлаг, древнее кладбище в селе Забух. Были разграблены Лачинский исторический музей и старинная коллекция золотых, серебряных и бронзовых монет. Позднее экспонат из Лачинского исторического музея - сумка из серебра - был незаконно выставлен на аукционе Sotheby`s в Лондоне и продан за 80 тысяч долларов.

Один из самых известных памятников Лачина - храм Агоглан (INV № 310), албанский монастырь V-VI веков, расположенный на берегу реки Агоглан. После оккупации Лачинского района Арменией, храм подвергся арменизации, уникальному памятнику был нанесен непоправимый ущерб.

1 декабря 2020 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу в связи с возвращением Лачинского района законным владельцам.

"Освобождение Лачинского района от оккупации - историческое событие. Причем мы вернули Лачинский район без единого выстрела. Мы принудили врага к этому. Одержанная на поле боя яркая победа привела к этому прекрасному результату, три наших района - Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский - возвращены нам. Мы вернули эти районы без единого выстрела, без единого шехида, - сказал глава государства. - Лачинский район сыграет важную роль в будущем экономическом развитии Азербайджана. В первую очередь, мы вернем Лачин лачинцам".

Президент сдержал слово. Сегодня освобожденный Лачинский район развивается и хорошеет, сюда вернулись истинные хозяева, и эта прекрасная земля радуется вместе с ними.

Именно из Лачина в День независимости 28 мая Президент Ильхам Алиев объявил об окончательной победе над сепаратизмом в стране. Глава государства сказал: "Отсюда, из Лачинского края, который они многие годы эксплуатировали и где незаконно заселялись, еще раз говорю им: ваша книга закрылась. Книга "Миацума" закрылась, сепаратизму пришел конец. Грезы о независимости пошли туда же, куда и статус. А статус мы еще во время Второй Карабахской войны отправили туда, куда надо".

1 декабря 2020 года Лачинский район был освобожден от оккупации, однако город Лачин и два села - Забух и Сус находились не под нашим контролем, потому что бывший Лачинский коридор проходил через эти населенные пункты. Остатки сепаратистов и оккупантов были выдворены за пределы Азербайджана окончательно 26 августа 2023 года. Этот день объявлен официально в стране Днем Лачина.

Сегодня Лачин - это полный жизни город, отстраиваются Забух и Сус, куда тоже уже вернулись люди. В районный центр вернулись около тысячи семей, обеспеченных жильем и всем необходимым для благополучной жизни.

На встрече с лачинцами в День города Лачин в августе прошлого года Президент напомнил о такой же довоенной встрече: "Помню, когда мне исполнилось 50 лет, я встретился с лачинцами в Карабахе, в Агджабединском районе Карабаха, в поселке Тахтакерпю, и сказал им: открывался новый городок для переселенцев, государство обеспечивает вас лучшими условиями, но после освобождения наших земель мы создадим для вас в Лачине еще более лучшие условия, так и случилось. Свое 50-летие я отметил в Агджабеди с лачинцами, 60-летие - в Шуше, на Джыдыр дюзю. И сегодня, в День города Лачин я вместе с вами участвую в этих праздничных мероприятиях. Это большое счастье, для меня, для вас, для каждого из нас. Мы переживаем счастливые дни и уверен, что наш народ отныне будет жить в условиях мира, спокойствия, будет строить и творить на своих родных землях. На примере Лачинского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана, видим возрождающиеся земли".

О том, как развивается Лачин, можно судить по новым объектам инфраструктуры, прекрасным жилым комплексам, быстрому подъему с фундамента разрушенных армянами сел.

Отметим, что на территории района, богатого природными ресурсами, находятся источники лечебных минеральных вод: Туршсу, Галадереси, Аганус, Хырманлар, Тигиг, Нуреддин, Нагдалы, Хаджиханлы.

В Лачине имеются три месторождения ртути (Нарзанлы, Чильгезчай, Сарыбулаг) общим запасом в 1124 тонны; месторождение лачинского известняка запасом в 4457 тонн; месторождение мраморного известняка Годжаз, пригодного для производства облицовочных камней, с запасом в 2,533 тысячи кубометров; два месторождения туфа (Агоглан и Ахмедлы); месторождения агата, запасы которого составляют 10 тонн, залежи минеральной воды Минкенд объемом в 4300 кубометров/день и так далее.

Для охраны редких природных комплексов в 1961 году был создан Лачинский государственный заказник, расположенный на 20 гектарах, а в 1987 году был создан Гарагельский государственный заповедник на площади в 240 гектаров.

Сегодня богатства Лачина вновь служат процветанию этой земли.