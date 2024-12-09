В Карабахе нашли сотни неразорвавшихся боеприпасов

В Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане было обнаружено 57 противопехотных, 29 противотанковых мин, 461 неразорвавшийся боеприпас.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в еженедельном отчете, опубликованным Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) об операциях по разминированию, проведенных со 2 по 8 декабря на освобожденных от оккупации территориях вовлеченными в разминирование структурами.

Согласно информации, 768,4 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Отметим, что операции по разминированию были проведены ANAMA, министерством обороны, МЧС и Государственной пограничной службой (ГПС) Азербайджана, а также четырьмя частными компаниями.

Недавно стало известно, сколько мин и боеприпасов было уничтожено в Азербайджане за четыре года.