https://news.day.az/politics/1715654.html Азербайджан увеличивает расходы на оборону Общая сумма расходов Азербайджана на оборону и нацбезопасность в госбюджете увеличена до 8 млрд. 555 млн. манатов. Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения в Милли Меджлисе в третьем чтении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".
Азербайджан увеличивает расходы на оборону
Общая сумма расходов Азербайджана на оборону и нацбезопасность в госбюджете увеличена до 8 млрд. 555 млн. манатов.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения в Милли Меджлисе в третьем чтении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".
Недавно сообщалось, что срок освобождения от таможенной пошлины ввозимых в Азербайджан медицинских масок и медицинских респираторов продлен на 3 года.
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