Азербайджан увеличивает расходы на оборону

Общая сумма расходов Азербайджана на оборону и нацбезопасность в госбюджете увеличена до 8 млрд. 555 млн. манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения в Милли Меджлисе в третьем чтении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".

Недавно сообщалось, что срок освобождения от таможенной пошлины ввозимых в Азербайджан медицинских масок и медицинских респираторов продлен на 3 года.