Кабмин принял решение по медицинским маскам

- еще на 3 года...

Срок освобождения от таможенной пошлины ввозимых в Азербайджан медицинских масок и медицинских респираторов продлен на 3 года.

Как сообщает Day.Az, информацию распространил Кабмин.

Предусмотрено продление до конца 2027 года срока действия освобождения от ввозных таможенных пошлин, применяемого к ввозу сырья и медицинских респираторов для производства медицинских масок, срок действия которого истекает 31 декабря 2024 года.

Также предусмотрено продление до конца 2027 года срока действия ввозной таможенной пошлины (3 цента США за 1 единицу), применяемой к ввозу медицинских масок.

Недавно сообщалось, что некоторые предприниматели получат налоговые льготы.