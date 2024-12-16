https://news.day.az/economy/1715642.html Кабмин принял решение по медицинским маскам - еще на 3 года... Срок освобождения от таможенной пошлины ввозимых в Азербайджан медицинских масок и медицинских респираторов продлен на 3 года. Как сообщает Day.Az, информацию распространил Кабмин.
Кабмин принял решение по медицинским маскам - еще на 3 года...
Срок освобождения от таможенной пошлины ввозимых в Азербайджан медицинских масок и медицинских респираторов продлен на 3 года.
Как сообщает Day.Az, информацию распространил Кабмин.
Предусмотрено продление до конца 2027 года срока действия освобождения от ввозных таможенных пошлин, применяемого к ввозу сырья и медицинских респираторов для производства медицинских масок, срок действия которого истекает 31 декабря 2024 года.
Также предусмотрено продление до конца 2027 года срока действия ввозной таможенной пошлины (3 цента США за 1 единицу), применяемой к ввозу медицинских масок.
Недавно сообщалось, что некоторые предприниматели получат налоговые льготы.
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