В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как карабахские недобитки провели новогодний корпоратив

Day.Az представляет публикацию:

Эта новость вполне могла бы выйти в эфире Animal Planet, но ее почему-то напечатали только армянские СМИ. В Ереване состоялся ̶н̶о̶в̶о̶г̶о̶д̶н̶и̶й̶ ̶к̶о̶р̶п̶о̶р̶а̶т̶и̶в̶ очередное заседание "парламента ̶а̶р̶ц̶а̶х̶а̶".

Да-да, эти недобитки все еще играют в "парламент": арендуют залы, собираются и рассказывают друг другу мотивирующие истории про то, что они - все еще "депутаты" черт знает чего.

Так вот, на прошедшем собируне перед участниками стоял критически важный вопрос: у них скоро заканчиваются "полномочия", и никто не понимает, что делать дальше.

Здравые предложения, вроде например получения медицинской помощи и лечения, были отброшены сразу же. В итоге "депутаты" сошлись на том, что пока не изберут новый "парламент", их "полномочия остаются в силе". То же самое решение было принято и в отношении последнего главаря сепаратистов Самвелки Шахраманяна. "Депутаты" великодушно согласились с тем, что они продолжат "работать" бесплатно.

Звучит как анекдот, но это их реальность. Люди, которые никому не нужны даже в Армении, продолжают играть в "государство" без ресурсов, поддержки и будущего. Им же психиатр нужен! Полный провал, полный ̶"а̶р̶ц̶а̶х̶".