Пашинян продолжает обманывать армян

Автор: Зульфугар ИБрагимов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян очень хочет утопить бывшее руководство страны. Кочарян с Саргсяном и их подельники заслуживают в идеале международного трибунала. Но мы все понимаем, что никаких мер в отношении этих негодяев, на которых давно заведены уголовные дела в Азербайджане, принято не будет.

Понятно, что Пашинян топит клан не ради торжества справедливости и наказания организаторов геноцида в Ходжалы, а защищая свой собственный трон. Проще говоря, спасает свою шкуру. Однако, в любом случае, если итогом будет наказание "карабахского клана", мы совсем не против. Но премьер Армении находит для обвинений очень недалекие, несерьезные и надуманные аргументы, в то время как преступления указанных лиц, пусть даже перед собственным народом, лежат на поверхности. Он пытается утопить Кочаряна и Ко в луже, хотя рядом океан.

Главным обвинением общественности зомбиленда под названием Армения против своего премьера является поражение в войне и потеря Карабаха. Никол же пытается перевести стрелки на "карабахский клан". Как? Очень просто.

В последнее время Никола Пашиняна потянуло на мемуары. И вот что выудили пользователи из его откровений на этот раз.

"С 1994 года, то есть после прекращения огня, переговорный процесс шел о возвращении "Нагорного Карабаха" Азербайджану. Никакого другого содержания переговорный процесс не имел. Переговоры о другом содержании велись в Республике Армения исключительно для решения внутриполитических проблем", - написал Пашинян.

Единственное, за что Никол считает себя виноватым, так это за излишний патриотизм, который помешал ему сказать народу "правду".

Еще раз повторим - для обвинения и пригвождения негодяев из "карабахского клана" есть много реальных поводов. Для чего придумывать такое? Ведь всем тридцать лет известно, что переговорный процесс вертелся исключительно вокруг возвращения Азербайджану территорий вокруг Карабаха, причем не всех, а только пяти. Лачин с Кяльбаджаром должны были, согласно различным принципам, остаться под армянским контролем, чтобы обеспечить отрыв бывшей НКАО от Азербайджана. Можно ли это называть возвращением "Нагорного Карабаха" Азербайджану? Что касается бывшей НКАО, то судьба этих азербайджанских территорий должна была определяться "путем волеизъявления населения", то есть территория однозначно отторгалась от Азербайджана.

Кого Пашинян хочет обмануть таким образом? Двадцать шесть лет Кочарян с Саргсяном делали все, чтобы закрепить статус-кво и сделать результаты Первой карабахской войны необратимыми. Международные посредники в лице Минской группы обеспечили Армении режим наибольшего благоприятствования. Никто и не думал заставлять ее возвращать земли. Наоборот, шло давление на азербайджанскую сторону с целью склонить ее на признание "независимости" сепаратистов и сохранение двух районов в ведении армян. Переговоры велись так долго не для того, чтобы обеспечить торжество международного права и выполнение четырех резолюций СБ ООН. Почти тридцать лет посредники пытались помочь армянам узаконить аннексию территорий соседа, но у них ничего не вышло, несмотря на все усилия Кочаряна, Саргсяна, а затем и самого Пашиняна. Последний, захотев выехать на популизме, обострил ситуацию настолько, что довел ее до войны. Навязываемый Азербайджану тезис об отсутствии военного пути разрешения конфликта лопнул как мыльный пузырь. И Пашинян оказался в пикантной ситуации. Как и посредники, рассчитывавшие еще пару десятков лет жировать на кровавом конфликте.

Виноваты в провале армянских надежд все, а обвиняют одного Никола. Несправедливо. Вот он и старается доказать, что не рыжий.

Одним словом, армяне, не верьте - переговорный процесс ни одного дня не был направлен на возвращение территорий Азербайджану. И не за это надо вам спрашивать с Пашиняна и "карабахского клана". А за то, что, имея такую могучую группу поддержки и молчаливое согласие мировых лидеров на аннексию, ни пророссийские, ни прозападные руководители Армении не смогли институциализировать эти преимущества. Интересно, почему? Угадайте с трех раз.