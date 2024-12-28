Автор: Байрам Эльшадов

Армянское лобби продолжает скупать европейских политиков, для того, чтобы продвигать свою агрессивную и дезинформационную повестку. На этот раз очередной "жертвой" грязных денег оказался депутат шведского парламента Эрик Хелсборн. За бумажки зеленого цвета парламентарий отчеканил интервью армянским СМИ, изобилующее антиазербайджанскими нарративами. Говоря о значении о разблокировании региональных коммуникация на Южном Кавказе, Хелсборн начал пиарить несуществующий "перекресток мира", который в действительности является не более чем профанацией. Как только речь пошла о Зангезурском коридоре, шведский депутат громогласно заявил, что грузоперевозки через территорию Армении должны осуществляться "в соответствии с армянскими условиями". Серьезно? Cтрана проигравшая войну за 44 дня будет диктовать условия стране победителю? Эрик Хелсборн явно либо не знаком с реальной геополитической ситуацией, либо сознательно игнорирует факты ради денежного вознаграждения.

В своём интервью парламентарий пытается представить Армению как ключевого игрока на Южном Кавказе, хотя реальность диктует совершенно иной расклад. Мертворожденный "Перекресток мира" не может быть задействован и приносить доход без нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией. Такие потуги выглядят не только нелепо, но и крайне оторваны от объективной картины. Что касается Зангезурского коридора, он является неотъемлемой частью новых региональных реалий, где приоритет отдан восстановлению транспортных и экономических связей. Заявления Хелсборна о том, что грузоперевозки должны соответствовать "армянским условиям", звучат как пустые лозунги, не имеющие под собой правовых и политических оснований. Совершенно очевидно, что такие позиции продиктованы не заботой о региональной стабильности, а лоббистскими интересами, направленными на саботаж интеграционных процессов в регионе.

Очевидно, что армянская пропаганда, через таких "друзей", как Хелсборн, пытается навязать образ Армении как некоего "неоспоримого игрока в региональной политике". Однако истинное положение дел сильно отличается от этих фантазий. В своих высказываниях шведский депутат олицетворяет подход, который направлен на саботаж мирного процесса. Его слова, в которых он утверждает, что условия для транспортных потоков должны быть выработаны исключительно в пользу Армении, говорят о том, что официальный Ереван все еще надеется на реванш и изменить ход политических событий в регионе. Такой подход Хелсборна не только неуместен, но и опасен. В то время как Азербайджан стремится к восстановлению транспортных путей и нормализации отношений с соседними государствами, такие политические маневры лишь затрудняют путь к миру и стабильности.

Как бы ни пыталась Армения представить себя в роли центрального игрока, реальность такова, что для восстановления регионального взаимодействия и процветания необходимо согласие всех сторон, а не лишь одной. Тем более что любые попытки искусственного затягивания и создания барьеров, как это предлагают сторонники армянского лобби, приведут лишь к дальнейшему ухудшению ситуации и изоляции тех, кто стоит на пути прогресса. С учетом этих обстоятельств, армянское лобби должно понять, что продолжение старой стратегии блокирования интеграционных процессов не приведет не к улучшению положения Армении, а к ее дальнейшей деградации.