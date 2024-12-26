Автор: Байрам Эльшадов

Скандально известная азербайджанофобка Натали Луазо вновь отметилась абсолютно неприемлемыми и провокационными выпадами в адрес Азербайджана. Причем нелепые проармянские заявления делает человек, занимающий должность вице-председателя делегации Европарламента по связям с Южным Кавказом. Но, видимо, француженка плохо училась в школе и не знает, что на Южном Кавказе помимо Армении есть еще две страны. Фактически, госпожа Натали выступает трибуной для армянской пропаганды, игнорируя исторические и политические реалии региона.

В беседе с армянскими СМИ Луазо принялась рассуждать о терминах "Западный Азербайджан" и "Зангезурский коридор", изображая из себя обиженную истеричку. Ее попытки подвергнуть сомнению исторические и географические понятия не только указывают на неосведомленность, но и выглядят как намеренная попытка угодить исключительно армянской стороне, что противоречит ее должности. Подобная позиция совершенно аморальна для человека, занимающего ответственный пост, предполагающий нейтральное отношение ко всем странам региона.

Луазо сознательно избегает объективного анализа ситуации, потому что выступая адвокатом исключительно армянских интересов, она за свою работу получает набитые деньгами конверты и бутылки коньяка. Напрашивается вопрос: насколько допустимо, чтобы человек с подобным подходом к региональной политике продолжал занимать столь значимую должность? Проблема в том, что в адекватном ведомстве госпожу Натали давно бы выгнали за профнепригодность. Но работает любительница армянских подачек в Европарламенте, который стал пристанищем для таких же неадекватов, как Луазо.

Пытаясь изобразить мнимый нейтралитет, француженка далее в интервью заявила о необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность обеих стран. Если бы Луазо была искренна в своих умозаключениях, то она бы обратилась с таким призывом к армянской стороне. Потому что у Азербайджана никогда не было и нет территориальных претензий ни к одной стране, включая Армению. А в Конституции Армении до сих пор содержатся территориальные претензии к Азербайджану, которые являются главным препятствием на пути достижения мира.

Ее заявления об "уважении суверенитета" звучат как откровенное лицемерие, особенно на фоне того, что Армения на протяжении десятилетий отказывалась выполнять международные обязательства, включая резолюции ООН, требующие вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий. При этом Азербайджан последовательно демонстрирует готовность к мирному сосуществованию и развитию региона, что еще больше подчеркивает несостоятельность обвинений Луазо. Регулярные попытки француженки манипулирования информацией вредят мирному процессу и становятся подтверждением того, что Европарламент не способен выполнять свою миссию, поскольку в его рядах находятся политики, ставящие свой карман выше интересов международного права.

Еще одним примером предвзятости Луазо стало ее игнорирование масштабных инициатив Азербайджана, направленных на восстановление стабильности в регионе. Программы по реинтеграции и проекты по восстановлению разрушенной инфраструктуры остались без внимания француженки. Вместо этого она предпочла сосредоточиться на необоснованных обвинениях, в то время как такой подход является прямым нарушением принципов работы любого представителя международной дипломатии. Луазо также откровенно игнорирует вопросы, связанные с нарушением прав азербайджанцев, изгнанных из своих домов в результате армянской оккупации. Более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, десятилетиями лишенных права вернуться в свои родные земли, так и не получили ни слова сочувствия от вице-председателя делегации Европарламента. Это вызывает обоснованные подозрения в ее нежелании рассматривать ситуацию всесторонне, что явно противоречит требованиям к занимаемой ею должности.

В целом, заявления Луазо еще больше подрывают доверие к европейским институциям, которые все чаще ассоциируются с двойными стандартами и избирательным подходом. Для восстановления справедливости и доверия к европейским структурам необходимо, чтобы действия подобных "политиков" подвергались тщательной проверке, а их поведение влекло за собой соответствующие последствия. Но нынешняя Европа ввиду разных обстоятельств на такое не способна. От того в Европарламенте и заседают откровенно мерзкие личности калибра Луазо.