Автор: Байрам Эльшадов

Французское издание Le Figaro вслед за коллегами из Le Monde напомнило о том, как президент Эммануэль Макрон сделал ряд оскорбительных замечаний в адрес чернокожих, граждан магрибского происхождения, а также сексуальных меньшинств во Франции.

"Здесь есть все: расизм, гомофобия, сексизм", - заявил депутат от департамента Сомма Франсуа Рюффен, перешедший из рядов партии "Непокоренная Франция" (LFI) в экологическую группу в национальном собрании страны. Вице-президент LFI в Национальном собрании Клеманс Гетте заявила, что эти "расистские высказывания Макрона делают его недостойным занимать свою должность".

В публикации также упоминаются замечания в адрес левых политических фигур, таких как Люси Кастетс от NFP и лидер экологов Марин Тонделье, которых назвали "кокетками". Последняя возмутилась, что это "сексистские высказывания", которые добавляются к "крайне шокирующим гомофобным заявлениям".

То есть, даже французские СМИ уже не могут скрывать истинное лицо нынешнего президента страны. Если Макрон так относится к гражданам Франции, то что уже говорить о его отношении к т.н. заморским территориям? Очевидно, что африканским странам никогда не стоит надеяться на благоговение от нынешнего французского режима. Будучи расистом, Макрон считает жителей африканского континента третьесортными людьми, поэтому в его понимании они предназначены только для рабского труда и эксплуатации, а их страны проживания должны беспощадно разграбляться. Поэтому той части Африки, где по-прежнему остается французское влияние, нужно объединиться и гнать в шею Париж с его колониальными замашками.

Макрон, поддерживающий идеи французского империализма, не в состоянии освободиться от наследия колониального прошлого. Его высказывания и политика в отношении африканских стран лишь подтверждают, что Франция не готова отказаться от своего исторического доминирования. Хищение природных ресурсов и политическое вмешательство в дела бывших колоний остаются основными инструментами, которыми Париж сохраняет свое влияние в Африке. Этот подход лишь усугубляет бедность и нестабильность в странах, находящихся под колпаком Франции, и порождает новые волны миграции, когда граждане этих государств ищут убежища в Европе.

Что касается политики Макрона внутри страны, то пренебрежение правами меньшинств, угнетение социальных групп и использование ксенофобии как инструмента политической борьбы стали неотъемлемой частью его правления. Все это свидетельствует о его неспособности править некогда великой страной, что невозможно игнорировать в многонациональной и многоконфессиональном государстве, каковым является Франция. И до тех пор, пока Макрон остается у власти, противоречия во французском обществе будут лишь нарастать.

Мир находится на пороге значительных перемен. Особенно в свете текущих событий, когда растет поддержка антиколониальных и прогрессивных движений, а также усиливается давление со стороны гражданских активистов и политиков, требующих пересмотра колониальной политики Франции. Было бы очень символично, если именно Африка с ее уникальной культурой и мощным сопротивлением, станет тем регионом, который скажет "долой" имперским замашкам Парижа в этой части мира.