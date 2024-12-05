Автор: Байрам Эльшадов

Макрон доигрался до правительственного кризиса во Франции. Вчера депутаты Национального собрания большинством голосов поддержали вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Кабинет теперь должен уйти в отставку. Это первый случай падения французского правительства в результате вотума недоверия с 1962 года. Барнье стал самым недолговечным премьером Франции, проработав на своем посту всего 90 дней.

Как видим, дружба с армянскими сепаратистами не довела до добра премьера Франции. Мишель Барнье уже долгое время высказывает поддержку армянскому национализму и имеет очень тесные отношения с армянским лобби. В 2021 году Барнье совершил незаконный визит на тогда еще оккупированные территории Азербайджана вместе с кандидатом в президенты Франции Валери Пекресс. Во время оккупации уходящий французский премьер несколько раз приезжал в Карабах, встречался с лидерами сепаратистов и выражал им солидарность.

На фоне серьезного политического провала власти лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен раскритиковала Макрона, призвав его уйти в отставку. Политик отметила, что Макрон "несет основную ответственность за сложившуюся ситуацию". По ее мнению, как произошедший в июне роспуск парламента, так и недавний вотум недоверия правительству "являются последствиями семилетнего правления Макрона". Ле Пен подчеркнула, что "давление на президента будет крайне сильным" и не исключила его скорой отставки.

Действительно, вина в произошедшем крахе лежит в первую очередь на президенте страны. Кризис вокруг правительства Франции наглядно демонстрирует глубинные проблемы, которые накопились за годы правления Макрона. Вотум недоверия Мишелю Барнье - явление знаковое, но не исключительное, поскольку оно отражает слабость всей политической системы, сформированной нынешним президентом. Макрон за время своего пребывания в Елисейском дворце так и не смог предложить стране ничего, кроме дешевого популизма. Его неспособность разрешить социальные и экономические кризисы, будь то протесты "жёлтых жилетов", пенсионная реформа или недовольство аграрного сектора, лишь усилили недоверие населения. Макрон пытался надувать щеки и играть роль "европейского лидера", однако его потакание во внешней политике армянскому лобби не возымело должного эффекта.

И хотя рыба гниет с головы, но процесс разложения имеет свойство распространяться на другие части тела. Печальная участь не обошла стороной и Мишеля Барнье, который оказался неспособен справиться с возложенной на него задачей. Ну а что можно было еще ожидать, если вместо выполнения своих функций Барнье разъезжал по тем местам, где его нахождение апрори не было должным. Граждан Франции интересуют прежде всего внутренние проблемы: экономическое неравенство, наплыв нелегальных мигрантов и т д. Но Барнье было неинтересно заниматься насущными делами, забота о "младших сестрах" его волновало гораздо больше.

Крах правительства - это и личная неудача Барнье, и очередной, серьёзный удар по авторитету Макрона. Оба продемонстрировали неспособность справиться с вызовами как на внутренней, так и на внешнеполитической арене. Последствия могут довести Францию до ещё более глубокого кризиса. Произошедшее является наглядным доказательством того, что Барнье такой же неудачник и некомпетентная личность, как и его начальник.