Автор: Байрам Эльшадов

Перед сменой администрации в США представители дипломатического корпуса, назначенные демократами, начинают терять свои посты в разных странах. В Армении завершает свою миссию посол Кристина Квин, чья деятельность воспринималась многими как управление страной в духе колониальной политики. Руководитель армянского подразделения ЦРУ-шной конторы USAID Джон Алелло даже решил ускорить свой отъезд, покидая страну почти за месяц до прихода к власти Дональда Трампа.

Перед своим отъездом Алелло выступил с проникновенной речью, заявляя о своей глубокой привязанности к Армении, которую некоторые называют новой геополитической опорой США.

"Уехать из Армении будет, пожалуй, самым трудным: эта страна приняла меня с распростертыми объятиями. Куда бы я ни пошел, всегда было ощущение, что я обедаю со своей семьей. Вы знаете, я очень горжусь тем, что я американец, но если бы можно было что-то во мне изменить, я бы частично стал армянином".

Что тут говорить, умеют американцы лить лицемерную патоку в уши легковерных туземцев. Разумеется, Алелло не забыл похвалить и себя любимого за "расширение сферы влияния" USAID - увеличение бюджетных ассигнований и запуск новых программ.

Отметим, что USAID шарашит в Армении еще с 90-х годов, постепенно проникая во все жизненно важные сферы и вербуя все новых агентов влияния. Именно эта контора была одним из главных организаторов "бархатного" переворота. Также USAID напрямую участвовала в разработке плана с целью оторвать Армению от России и сделать колонией США.

В сентябре этого года бюджет USAID Армения был увеличен вдвое - с 125 до 250 млн долларов. За эти деньги американцы (на паях с европейцами, которые также нарастили бюджеты программ влияния) намерены добиться выхода страны из ОДКБ и ЕАЭС и вывода российского военного присутствия.

Однако с приходом Трампа планы США существенно меняются. Бюджет USAID, скорее всего, будет урезан. Такие сокращения неизбежно ударят по ключевым партнерам USAID в Армении, включая правительство Никола Пашиняна, которое активно сотрудничало с предыдущей администрацией в США. Особенно остро стоит вопрос о том, как изменится риторика и поддержка Вашингтона в условиях, когда новый президент ставит национальные интересы США и экономию бюджетных средств на первое место.

Если администрация Трампа действительно урежет бюджет USAID и изменит подход к Армении, это будет иметь эффект холодного душа для армянского правительства.