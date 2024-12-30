Автор: Байрам Эльшадов

После крушения близ города Актау в Казахстане пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку-Грозный, после этого несчастья и человеческого горя армянские твари повылезали отовсюду. Долгое время они молчали, но как только появилась возможность, прихлебатели армянства вновь активизировались.

Особо рьяным отщепенцем оказался военкор Александр Коц. Понятно, что за потоками дерьма, льющегося из его рта, стоят очень высокие гонорары. Напомним, что Коц стал любимцем армян после ангажированных репортажей в ходе Второй Карабахской войны. Многие помнят, как он был пойман на лжи после репортажа в Гадруте. Коц уверенно врал всем, что этот азербайджанский город находится под контролем ВС Армении, но позже с треском опозорился, когда очевидным стало обратное.

В ситуации с рейсом Баку-Грозный Коц не упустил шанса вновь привлечь к себе внимание. Его публикации пропитаны риторикой, направленной на разжигание ненависти и манипуляцию общественным мнением. Использование человеческой трагедии для получения грязных денег и собственного пиара - это не просто неэтично, но и глубоко цинично.

Пользуясь своим статусом военкора, Коц превращает трагическое событие в платформу для саморекламы и продвижения собственной повестки. Вместо того чтобы предоставить объективную информацию о трагедии, он выбирает вектор, выгодный лишь его заказчикам. Такое поведение не только не соответствует принципам журналистской этики, но и является плевком в адрес погибших.

Использование человеческого горя в своих корыстных целях - это низшая точка, к которой может опуститься человек, называющий себя журналистом. Его риторика служит не для поиска правды, а для создания информационного шума, где главное - выгодно продать себя. Крушение азербайджанского самолета стало огромным ударом для семей погибших, которые ждут сочувствия, поддержки и правды. Однако такие, как Коц, подменяют правду грязными спекуляциями и показывают истинное лицо. Впрочем, что еще можно ожидать от человека, продавшегося с потрохами армянам...