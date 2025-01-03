Автор: Байрам Эльшадов

Армянский футболист Генрих Мхитарян позабыл, что спорт вне политики. Иначе невозможно объяснить содержание его новогоднего поздравления, которое далеко выходило за пределы спорта и не имело к нему никакого отношения. В то время как весь мир наслаждается приходом Нового 2025 года, армяне остаются в своем амплуа, умудрившись политизировать даже такой праздник. Войдя в роль "козла отпущения", дабы показать себя неким "патриотом", Генрих пролепетал:

"Я надеюсь, что в этом году мы увидим освобождение всех наших армянских заключенных, незаконно содержащихся в тюрьмах соседних стран, и их возвращение домой", - пустился в рассуждения возомнивший себя политиком Мхитарян.

Это тот самый человек, который во время армянской оккупации незаконно построил на международно признанной территории Азербайджана виллу, откуда бросался всякими рода провокациями в адрес азербайджанского народа. После капитуляции сепаратистов Генрих лишился незаконной постройки и теперь исподтишка воет из-за бугра.

Также напомним, что Мхитарян из-за своей трусости пропустил финал Лиги Европы, который состоялся в Баку в 2019 году. Хотя и Азербайджан и УЕФА предоставили все гарантии безопасности армянскому футболисту. Фактически, Генрих подставил свою команду, не явившись на главный матч года.

Очевидно, что армянский футболист не только стал заложником политических амбиций, но и проявил полное отсутствие профессионализма в своей настоящей деятельности. Спорт должен быть объединяющим фактором, а не инструментом для разжигания политических конфликтов. Попытка позиционирования себя как "борца за права" особенно лицемерна, учитывая то, что сам Мхитарян избежал ответственности за свои действия, такие как нежелание сыграть в Баку. Если бы футболист действительно был убежден в своей правоте, он бы вышел на поле, а не "сдриснул в кусты".

Поведением Мхитаряна должно заинтересоваться руководсто итальянского "Интера", за который он выступает, поскольку игнорирование политических выпадов может привести к снижению репутации самого клуба. Используя свою популярность для распространения лживой армянской пропаганды, Генрих рискует быть выдворенным из футбольного клуба, что было бы справедливым наказанием.

В современном мире спортсмены играют огромную роль в формировании общественного мнения. Они становятся важными фигурами в социальном контексте, и их поведение влияет на восприятие зрителей. Чего не скажешь о Генрихе, который воспринимается болельщиками не как футболист, а как политический активист-самозванец. Видимо потерянная навсегда вилла никак не дает покоя армянскому спортсмену.