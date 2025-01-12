Добровольно-принудительное признание новых реалий Арменией

Автор: Акпер Гасанов

Я не раз писал о том, что действия руководства Армении очень часто выглядят анекдотически. Надо отдать должное представителям официального Еревана, они "держат марку", регулярно доказывая правоту моего вердикта. Вот и на сей раз мы увидели пример такого поведения с их стороны. Произошло это благодаря записи, которую в соцсети Facebook оставила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян в ответ на вопросы ряда СМИ.

"В ответ на вопросы ряда СМИ сообщаю, что Республика Армения рассматривает возможность обращения к ОБСЕ по вопросу упразднения МГ", говорилось в ее заявлении. Далее Назели Багдасарян указала на то, что "Республика Армения однозначно и бесспорно признает территориальную целостность Азербайджана и готова вновь подтвердить это подписанием мирного договора, а также осуществлением всех инициатив и шагов, отмеченных в вышеупомянутой записи. Важно, чтобы Азербайджан также однозначно и бесспорно признал территориальную целостность Республики Армения", - считает Н.Багдасарян.

После прочтения всех ее тирад, вспомнился ор Никола Воваевича в оккупированном на тот момент Ханкенди. "Карабах-это Армения и точка", прокричал он тогда. Как-то не было в этом крике демонстрации того, что "Республика Армения однозначно и бесспорно признает территориальную целостность Азербайджана". Совсем наоборот- было игнорирование территориальной целостности нашего государства со стороны Пашиняна. Более того, он ведь делал все, дабы отстоять свою провокационную позицию.

Это Пашинян отдал приказ устроить провокацию на товузском участке армяно-азербайджанской границы, это он спровоцировал начало 44-дневной войны через регулярные обстрелы наших территорий. Потом, уже в ходе 44-дневной войны, он отдал приказ наносить ракетные удары по мирным азербайджанским городам, в результате чего погибли и получили ранения сотни азербайджанских стариков, женщин, детей. Но все эти действия террористического характера не повлияли на ход и итог 44-дневной войны.

И лично Пашинян, в ночь на 10 ноября 2020 года, подписал трехстороннее заявление, по сути бывшее актом о капитуляции Армении. Это был первый пример того, как он продемонстрировал готовность слизывать свои же плевки, имея при этом вид решительный и едва ли не героический. Далее это вошло у него в привычку, в фирменный знак. Я лишь напомню, что и после подписания трехстороннего заявления Армения продолжала оказывать политическую, финансовую и военную помощь карабахской хунте.

В Баку один раз указали на недопустимость такого поведения, второй, третий. А потом, видя неготовность официального Еревана прекращать провокации, Азербайджан провел в Карабахском экономическом регионе антитеррористическую операцию. В ее результате и были полностью восстановлены суверенитет и территориальная целостность нашей страны. После чего Никол Пашинян и вынужден был признать очевидное. С тех пор он и заявляет про "однозначное и бесповоротное признание территориальной целостности Азербайджана".

Ясное дело, что Н.Багдасарян всю эту хронологию приводить не будет. Она фокусирует внимание лишь на последнем, финальном этапе, демонстрируя плоды воспитательной работы, проведенной Азербайджаном с Пашиняном. По этой же причине она и не признает, что возвращение четырех ранее оккупированных сел в Газахском районе Азербайджана, что имело место в прошлом году, также произошло в результате осуществления Азербайджаном шагов по добровольно-принудительному изменению прежней позиции Армении.

Зато сейчас она пишет, что Армения рассматривает возможность обращения к ОБСЕ по вопросу упразднения Минской группы. Преподносится все это едва ли не как претворение в жизнь условия официального Еревана, как некий подвиг со стороны Пашиняна. Хотя в реальности имеет место очередное вынужденное согласие армянской стороны на выполнение требований нашей страны. Да, это Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно указывал на неуместность дальнейшего существования МГ ОБСЕ. В Ереване долго выдавливали из себя положительный ответ, но наконец выдавили и это.

"Все три сопредседателя Минской группы ОБСЕ на протяжении того периода, за который я отвечаю, однозначно были на стороне оккупанта. Это я вам говорю как человек, который с 2004 года вел переговоры в рамках Минской группы и встречался с этой "тройкой" большое количество раз", заявил глава нашего государства в ходе интервью отечественным телеканалам. Эту цитату Президента Азербайджана я привел для того, чтобы было понятно, какова была реальная роль стран-сопредседателей МГ ОБСЕ в армяно-азербайджанском конфликте.

Соответственно, для официального Еревана отказ от нее является делом вынужденным, болезненным. И любые попытки представить это как некий "жест доброй воли" со стороны официального Еревана выглядят анекдотично. Но, по большому счету, для нас не так важна форма, в которую армянская власть облекает свои шаги. Важнее сам факт их осуществления. Процесс, как видим, идет. Теперь мы ждем, когда из Еревана прозвучит заявление о том, что "Армения однозначно и беспорно вносит в свою Конституцию изменения, убрав оттуда все, что представляет собой территориальные претензии к Азербайджану и Турции". Попутно, Армения должна приостановить все свои военные контракты с Францией. Мы готовы услышать, что и это будет сделано "беспорно и решительно". Главное- не затягивать с осуществлением неизбежных шагов.