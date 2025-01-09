Разрешит ли Пашинян полеты на Марс? - к вопросу о членстве Армении в ЕС

Автор: Акпер Гасанов

Правительство Армении на заседании 9 января одобрило проект закона РА "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз". Вопрос представил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отметив следующее:

"В порядке гражданской инициативы на рассмотрение парламента был представлен проект закона о начале процесса вступления Армении в ЕС, и теперь правительство должно выразить свою позицию. Мы предлагаем выразить позитивную позицию, исходя из нескольких обстоятельств".

Далее он перечислил некоторые из них.

Смысла в том, чтобы повторять "аргументы" Мирзояна я не вижу. Куда правильнее будет порассуждать о том, насколько в целом реалистично вступление Армении в ЕС. И тут, со всей ответственностью можно заявить, что реализма в этих перспективах столько же, сколько у Никола Пашиняна шансов стать победителем песенного конкурса "Евровидение". Пишу об этом, исходя из последних выкрутасов Никола Воваевича, который после победы над своей бородой, решил позиционировать в роли кулинара, блогера и даже завхоза армянского парламента. На этом фоне вовсе не стоит исключать и попыток Пашиняна попробовать себя в роли участника евросонга.

Что до перспектив вступления Армении в ЕС, то тут нужно помнить о том, что из себя представляет опыт Турции - одного из основателей Совета Европы с 1949 года. Как известно, благодаря подписанному 12 сентября 1963 года Соглашению об ассоциации между ЕЭС и Турцией, братская страна является "ассоциированным членом" Европейского союза и его предшественников с 1964 года. Турция формально подала заявление на вступление 14 апреля 1987 года, но понадобилось 12 лет, чтобы получить статус кандидата на саммите Хельсинки 1999 года.

После саммита в Брюсселе 17 декабря 2004 года (вслед за крупным расширением 2004 года) Европейский совет объявил официальной датой начала переговоров по вступлению Турции 3 октября 2005 года. Процесс проверки законодательства начался 20 октября 2005 года и завершился 18 октября 2006 года. Но, до сих пор полноценного членства Турции в ЕС нет. А все потому, что есть в ЕС страны, которые блокируют этот вопрос, исходя из своих интересов.

Такая же практика наблюдается и ныне. Например, глава МИД Венгрии Петер Сийярто намекнул, что может заблокировать вступление Украины в Европейский Союз из-за прекращения транзита российского газа. А ведь это речь уже идет о христианской Украине, а не о мусульманской Турции. Украина географически находится в Европе, она граничит со странами-членами ЕС и НАТО. Она пользуется большой политической и экономической поддержкой со стороны США и ЕС, но, как видим, о ее полноценном членстве в ЕС речи не идет.

Стоит вспомнить и про Грузию. Она тоже когда-то объявлялась "островком демократии" на Южном Кавказе. Ее завалили финансовой и политической поддержкой, с Грузией упростили визовый режим, что даже возможность сотням тысяч граждан этой страны пользоваться пресловутым "безвизом" и посещать Европу в качестве туристов или для работы там. Но все очень быстро изменилось, как только народ Грузии проголосовал за силу, к которой в Брюсселе и Париже имеют негативное отношение.

В итоге, Европарламент заранее принял резолюцию, в которой содержался призыв к действующему руководству Грузии поддержать процесс передачи власти тем, на кого указали в Брюсселе и Париже. А когда это непристойное предложение было предсказуемо отметено руководством Грузии, против официального Тбилиси началась кампания, назовем вещи своими именами, откровенной травли.

Она продолжается до сих пор. Имеет место явная и нахрапистая попытка навязывания меньшинством своего желания большинству. Уже вводятся финансовые санкции против Грузии. И это то, что доказывает правоту поговорки о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Именно ею и является ЕС для стран, мечтающих о полноценном членстве в Союзе. Но, ясное дело, Арарат Мирзоян об этом никогда честно не заявит.

Его задача, как представителя действующей армянской власти, состоит в надувании мыльных пузырей, с целью их продажи армянскому обществу. Ведь, Пашинян и его команда не имеют ни одной реальной истории успеха. Они спровоцировали и проиграли войну с Азербайджаном, они не смогли добиться осуждения нашей страны, хотя потуги, с точки зрения международного права и простой морали поистине неуместные, имели место многократно.

Армения была и остается региональным тупиком, она отрезана от всех уже реализованных в прошлом и реализующихся ныне важных транспортных, энергетических проектов. Армения имеет самый низкий объем товарооборота с ЕС из стран Южного Кавказа. Она активно помогает России обходить санкции ЕС и США, на что в Брюсселе и Париже закрывают глаза до поры, до времени. Плюс, Армения все еще состоит в Евразийском и Таможенном союзах, что делает невозможным ее членство в ЕС.

Наконец, в Ереване прекрасно понимают, что в ЕС есть страны, которые будут блокировать ее членство в Евросоюзе. Как видим, есть слишком много доказательств того, что Арарат Мирзоян банально лжет своим согражданам. Лжет осознанно, выдавая желания официального Еревана за то, что имеет реальную перспективу реализации. Так что, правительство Армении может одобрять все, что ему вздумается, вплоть до решения разрешить своим согражданам полеты на Марс на каждый уик-энд, но в реальности это будет очередная бумажка, не имеющая реального веса.