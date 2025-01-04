От какой реальности убегает Никол Пашинян?

Автор: Акпер Гасанов

Поздравляю всех с первым рабочим днем 2025 года. Об этом на своей странице в "Facebook" написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Гражданин, который работает, создает результаты и платит установленные законом налоги, является героем №1 в Армении", - написал он.

Мысль, что и говорить, не новая. Как написал бы классик - не первой свежести. И даже как-то неудобно констатировать, что в нынешнем году будет еще свыше 360 дней, в том числе и немало рабочих.

Не знаю, будет ли Никол Воваевич поздравлять граждан своей страны с каждым новым рабочим или нерабочим днем? Будет ли он выходить в эфир соцсетей по нескольку раз в день? А может, мы услышим от него еще и анекдоты собственного изготовления или "бородатые", как некогда сам Пашинян. Кстати странно, что делая обращение к гражданам Армении, Пашинян не назвал избавление от бороды одним из важнейших собственных достижений в прошедшем году.

Тут не могу не провести аналогию с душевными муками небезызвестного дворника Тихона, который совершенно обалдел после того, как увидел Кису Воробьянинова сначала черноусым, потом зеленоусым, а под конец и совсем без усов. Пашинян, возможно сам того не подозревая, вогнал своих сограждан в аналогичное, обалдевшее состояние. Впрочем, не только этим.

Исчезновение бороды Пашиняна вполне может конкурировать с презентацией Никола Воваевича в роли заядлого любителя крутить педали везде, где это только возможно. Он ведь и в ходе своих визитов в разные страны мира снимал видео о велопробегах. Странно, что на открытие восстановленного Собора Парижской Богоматери он не на велосипеде въехал, но еще, как говорится, не вечер. Есть на свете немало стран, которые пока еще не видели, как лихо крутит педали тот, кому вверяют править страной.

Кстати, еще немного и мы увидим, как Пашинян в ходе участия в каком-либо саммите, на каком-либо форуме также быстро двигает ногами, имитируя езду на велосипеде. Понимаю, что все это будет выглядеть анекдотично, но разве нынешние действия премьер-министра Армении уже не стали поводом для смеха, плавно переходящего в хохот?!

Вот и президент Беларуси Александр Лукашенко, на заседании ВЭЕС обратился к отсутствующему в зале, но присутствовавшему на экране Пашиняну: "Мы знаем, что вы не только сбрили бороду, но и приболели немножко".

И это была очень тонкая ирония, что-то близкое к сочувствию к плохому танцору, которому известно, что мешает. Никол Воваевич, ясное дело, сделал вид, что не заметил превращения в объект сарказма.

Он продолжает "бороздить просторы социальных сетей". Там он выкладывает все, начиная от эпизодов с демонстрацией собственного недовольства наличием в Армении курящих чиновников, и заканчивая сообщением о том, что осилил наконец учебник истории Армении для седьмого класса. Остается только дождаться момента, когда он найдет время для прочтения всех остальных учебников, по которым учатся армянские школьники. Будет чем заполнить эфир в соцсетях.

Тут, не забыть бы, премьер-министр Армении опубликовал видеоролик, в котором показал съемки новогоднего послания. Теперь нужно ждать следующего видеоролика о том, как снимался видеоролик про новогоднее послание. И так далее, и тому подобное. А все ради чего? Чтобы Никол Воваевич мог похвастаться новой статистикой, увеличением числа своих подписчиков в соцсетях.

Он же успел поведать гражданам Армении, что тут заметен рост. Да, получается, что граждане Армении не премьер-министра избирали, а тик-токера, фейсбукера, инстаграмера и ютубера.

Там, в соцсетях, он и обитает в последнее время, фиксируя каждый свой и своей семьи шаг, включая поездки в авто и ужины в ресторанах. По сути, это классический пример бега от реальности.

Да, Пашинян так и уровень жизни в Армении, ситуацию с демографией в стране, как и вопросы внешнеполитического характера может предложить решать посредством "лайков" и перепостов в соцсетях. Но, несмотря на все потуги смотаться в виртуальный мир, Пашиняну никуда в итоге не деться от мира реального. Того, в котором ему придется выполнять все обоснованные требования Президента Азербайджана Ильхама Алиева для подписания мирного договора. Как говорил герой еще одного известного советского кинофильма, где речь шла о пребывании графа Калиостро в России: "достанем и из грядущего".