От слов пора перейти к делу: анализ лепета Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

В том, что и премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание гражданам своей страны по случаю Нового года, нет ничего удивительного. Веселит только содержание этого обращения. В нем нет никаких цифр, которые бы свидетельствовали о том, что жить в Армении стало лучше, жить стало веселее. И это совсем не удивительно.

Ведь, например, еще в ноябре посол России в Армении Сергей Копыркин дал интервью газете "Известия", в рамках которого озвучил ряд цифр. По словам дипломата, уже в первом полугодии текущего года товарооборот между Россией и Арменией превысил $8,3 млрд, превзойдя показатели за весь 2023 год в $7,4 млрд. Копыркин подчеркнул, что надеется на сохранение набранных темпов и достижение рекордных $14-16 млрд.

Казалось бы, мог бы Пашинян в своем обращении указать на эти цифры? Нет, не мог. Потому, что сразу появится простой вопрос- как все это укладывается в роль "прозападного политика", которую тужится играть Никол Воваевич? Никак не укладывается. Вот он и изворачивается, "финтит ушами" в безостановочном режиме. И, естественно, помогает России обходить санкции, введенные США и ЕС.

То, что там этого "не видят"- очередной пример лицемерия со стороны тех, кто пытается прикрыть свою убогую морально-нравственную наготу фиговым листком рассуждений о "демократии", "воздухе свободы". В Азербайджане наслушались этих говорунов за все годы, что длилась оккупация Арменией 20% территории нашей страны. Мы помним, что против страны-оккупанта и вовсе не было введено никаких санкций. Хотя она преспокойно игнорировала резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Проигнорировал их и Пашинян, который ныне всячески пытается изобразить из себя "голубя мира". Он, в своем новогоднем обращении указал на то, что "Реальная Армения, Республика Армения площадью 29 тыс 743 квадратных километра, должна стать руководящей идеологией не только для правительства и парламентского большинства, но и для каждого гражданина Республики Армения". Озвучь он это сразу после прихода к власти в 2018 году, я бы лично выслал ему в Ереван несколько бутылок лучшего азербайджанского вина. Но он пошел другим путем.

Пашинян, как мы все помним, ступил на скользкую дорожку, протореную двумя бывшими руководителями карабахской хунты, что стали в итоге президентами Армении - Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. Никол Воваевич решил имитировать мирные переговоры, надеясь удерживать и далее оккупированные территории Азербайджана. При этом, будучи популистом и любителем играть на потеху публике, он совершил ряд шагов, о которых ныне предпочел бы не вспоминать.

Он прокричал в Ханкенди про то, что "Карабах-это Армения и точка". Он устроил пьяные танцы в Шуше. Он же дал приказ устроить провокацию на товузском участке условной армяно-азербайджанской границы летом 2020 года. В результате этой провокации погиб генерал Полад Гашимов, 50-летие которого с благодарностью и почтением сегодня отмечает азербайджанский народ. Серия таких вот провокаций сделал неизбежной большую армяно-азербайджанскую войну.

Она длилась 44 дня, в течении которых Пашинян названивал лидерам разных стран мира, надеясь остановить победный марш азербайджанской армии. А еще, в ходе 44-дневной войны, Пашинян отдавал приказы наносить ракетные удары по мирным азербайджанским городам, в результате чего погибли и получили ранения сотни наших стариков, женщин и детей. Вот такой он- "голубь мира" Пашинян.

В итоге, как мы помним, в течение 44 дней около 300 городов и сел были освобождены от армянских оккупантов. И только тогда, когда в кольце окружения оказались тысячи армянских военнослужащих, которых наша армия имела полное право истребить, Пашинян вынужден был согласиться на официальное признание своего фиаско. В ночь но 10 ноября 2020 года он вынужден был подписать акт о капитуляции. Такова была цена его неготовности и нежелания вовремя признать "реальную Армению" в ее реальных границах.

Но, что мы видим сейчас? Как справедливо указал в своем обращении Президент Азербайджана Ильхам Алиев, имеет место широкомасштабная кампания по вооружению Армении, которая является очередным источником угрозы для региона. "Подстрекающие их иностранные круги, зарубежные страны, которые и сегодня провоцируют их вновь напасть на Азербайджан, не будут стоять за ними, они просто не смогут сделать этого", предупредил глава нашего государства.

Он указал на то, что в этом регионе никакая сила не сможет конкурировать с нами в военной сфере. "Поэтому, еще раз говорю, пока не поздно, пусть свернут с этого опасного пути. Южный Кавказ должен стать регионом мира, спокойствия и сотрудничества. Широкомасштабное и ускоренное вооружение Армении, поставки ей летального оружия могут нарушить этот мир, мир, который возможен", подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев. И для самой Армении было бы лучше, если бы ее премьер-министр перешел от слов о мире к реальным шагам в этом направлении.