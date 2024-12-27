Позор Никола Пашиняна - его оценивает Вардан Осканян

Автор: Акпер Гасанов

"Умереть не страшно. Страшно, что после смерти снимут фильм и тебя сыграет Безруков", данную фразу приписывают замечательному советскому артисту театра и кино Валентину Гафту. Это было ироничное высказывание в адрес российского актера Безрукова, который успел сыграть в кино самых разных персонажей, от Есенина до Высоцкого, в итоге все же выдавая в них иного киногероя - Сашу Белого из сериала "Бригада".

Аналогичная ситуация сложилась и в Армении. Там с предновогодними пожеланиями, исходя из собственных шкурных интересов, выступают действующие и бывшие артисты местной политической сцены. Одним из которых является экс-глава МИД Армении Вардан Осканян. Он давно уже пытается громко напомнить о себе, трудоустроившись и обзаведясь хоть каким-то действующим статусом. Чувства брезгливости у него нет от слова вообще.

Помнится, он даже предложение российско-армянского олигарха Рубена Варданяна рассматривал. Нынешний узник бакинского СИЗО, ранее бывший одним из лидеров карабахской хунты, предложил Осканяну "должность" поистине анекдотическую - главы "мид арцаха". И тот, кто когда-то возглавлял МИД какой-никакой, но все же реально существующей страны, согласился изображать из себя "главного дипломата" классического мыльного пузыря.

К грусти и печали Осканяна мыльный пузырь лопнул очень быстро. Азербайджан полностью восстановил свои суверенитет и территориальную целостность, задержав и перегнав в Баку лидеров карабахской хунты, включая покровителя Вардана Минасовича по фамилии Варданян. О котором, ясное дело, отставной козы барабанщик, а именно таков нынешний статус Осканяна, периодически вспоминает.

Он жаждет их, всех находящихся в Баку лидеров карабахской хунты, освобождения. Поговорку про свист рака на горе он, судя по всему, забыл. Осканян изображает оптимизм. Понятно, что физиономические особенности этого персонажа лишают граждан Армении возможности точно понять - когда он настроен оптимистически а когда пессимистически. При этом видна и как-то особо не скрывается тяга Вардана Минасовича к тиражированию фантазий, выдаваемых за факты.

"Сегодня есть возможность реализовать их право на возвращение. Международное сообщество готово внести этот вопрос в повестку, остается лишь, чтобы власти Армении защитили ее", произнес экс-глава армянского МИД, имея ввиду армян, что незаконно проживали на временно оккупированных территориях Азербайджана. Даже как-то неудобно напоминать Осканяну, что такая возможность у этой группы армян появится не раньше, чем в Армению вернуться все насильственно изгнанные оттуда азербайджанцы.

Но, как говорили в школе, повторение - мать учения. Соответственно напомню экс-главе МИД Армении, еще и о том, что скоро только кошки родятся и нелепо ставить телегу впереди лошади. Попытки такого рода Вардан Минасович предпринимает регулярно, но прогнозируемо безуспешно. Таков же итог его попыток представить действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна в статусе "козла отпущения".

Осканян убеждает себя, в первую очередь, а также армянскую общественность в том, что "Пашинян себя исчерпал, народ устал от поражений, потерь, злоупотреблений, наглости властей и их манипуляций". Не остановившись на простом озвучивании оценки деятельности Никола Воваевича, бывший дипломат перешел к оглашению застольного тоста, снова выдавая свою мечту за общенародное мнение.

"Пашиняну пора подумать об отставке, это стало бы лучшим подарком на Новый год для армянского народа, чтобы можно было вывести страну из нынешней ситуации", изрек он. Тут стоит добавить, что на днях Осканян пытался вклиниться в заочный спор между Пашиняном и первым, вторым и третьим президентами Армении. Их Никол Воваевич вызвал на дебаты. Они отказались. Осканян попытался было заменить их, но тут уже Пашинян не стал реагировать на потуги Осканяна.

И это было логично. Ведь, сколько не проводились соцопросы, они демонстрируют, что именно Пашинян является самым популярным армянским политиком. Да, в целом его рейтинг не высок, но он в разы выше, чем у Тер-Петросяна, Кочаряна, Саргсяна. А вот Осканяна в опросах вовсе не упоминают. Потому, что его реальный рейтинг болтается где-то в районе нулевой отметки. Таковы армянские реалии.

И тут уже, напоследок, хочется констатировать, что особого изучения стоит ситуация, при которой самым популярным политиком в Армении является тот, кто сделал неизбежной ее войну и, соответственно, поражение от Азербайджана. При этом, Пашиняну стоит вспомнить фразу неподражаемого Гафта. Действительно, страшно не то, что Никол Воваевич запомнился чередой политических фиаско, а тем, что оценку ему дает Вардан Осканян.