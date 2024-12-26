Стенания Бегларяна: карабахской хунте не помогут Моника Левински и Ким Кардашьян

Автор: Акпер Гасанов

Конец любого года-время подведения итогов. В любой сфере - политической, экономической, военной, культурной, спортивной. Кто-то подсчитывает прибыль и вспоминает успехи, а кто-то грустит по поводу упущенных возможностей для совершения примитивной и жалкой провокации.

К числу последних относится и избежавший наказания за все совершенные им преступления персонаж, продолжающий именовать себя "защитником прав человека" в лопнувшем армянском мыльном пузыре под названием "арцах" Артак Бегларян.

"COP29 был возможностью для освещения международными СМИ и правозащитными организациями преступлений, правонарушений, совершенных или совершаемых Азербайджаном".

Об этом Бегларян изрек сегодня, выступая на пресс-конференции, посвященной судьбе Рубена Варданяна и иных бывших лидеров карабахской хунты. Остается только поблагодарить этого тщедушного сепаратиста за столь откровенное признание.

Нет, как бы ни у кого в Азербайджане не было сомнений, что мировое армянство попытается использовать факт проведения в Баку международного климатического форума ООН СОР29 для осуществления масштабных провокаций против нашей страны. Мы ведь видели аналогичные попытки и ранее - в период проведения в Баку песенного конкурса "Евровидение", гонок "Формулы-1", первых в истории Европейских Игр и так далее.

Так что, ничего нового в действиях мирового армянства, которое всегда поддерживало карабахский сепаратизм и сейчас кусает локти в связи с обнулением данного проекта, нет. Вот и в недавнем отчете комиссии Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам было четко указано на то, что одной из причин усиления негативной кампании против COP29 в Баку стало привлечение богатыми бизнесменами PR-структур, имеющих опыт в формировании отрицательного имиджа.

Расследование показало, что такие богатые предприниматели, как Давид Варданян (сын Рубена Варданяна.) и Нубар Афеян, организуют гибридные атаки против Азербайджана, максимально используя финансовые ресурсы и личные связи. Их тактика заключается в привлечении известных PR-фирм, голливудских звезд, богатых американских бизнесменов, влиятельных семей, а также госчиновников к определенным проектам.

Злоупотребляя доверием людей, они реализуют свою коварную деятельность под видом благотворительности через фонд "Аврора" и учрежденную ими одноименную премию.

Примером служит включение Челси Клинтон (дочь экс-президента США Билла Клинтона) в состав отборочного комитета этой награды. В докладе Милли Меджлиса отмечается, что семья Р.Варданяна привлекла к этой работе PR-компанию Edelman, фигурировавшую в ряде скандалов, и юридическую фирму Perseus Strategies. Международная PR-компания Edelman развернула масштабную кампанию в социальных сетях с хэштегами #FreeRubenVardanyan и #FreeArmenianPrisoners.

Их целью было организовать массированную атаку на Азербайджан, заручившись поддержкой по всему миру через петиции, письма и вовлечение различных официальных лиц, частных организаций и медиа. Ничего путного из этого, как известно, не получилось. На СОР29 прибыли президенты и премьер-министры из десятков стран мира, а сама климатическая конференция завершилась принятием ряда поистине исторических решений.

При этом, про Рубена Варданяна и прочих руководителей карабахской хунты, после окончания СОР29, практически уже никто не вспоминает. И это вгоняет Бегларяна в жесточайшую тоску. Не знаю, решится ли он снова на шоу под названием "голодовка протеста", но даже если решится, то проку от нее не будет никакого. И не только потому, что он и без "голодовки" похож на вечно недоедающего.

Дело еще и в том, что в рядах самих защитников бывших руководителей карабахской хунты заметны разброд и шатания. Это я к тому, что член парламента Австралии Майкл Суккар обратился к временному поверенному в делах Азербайджана Вагифу Джафарову с призывом немедленно освободить бывшего лидера карабахской хунты Бако Саакяна. Понятно дело, что призыв этот не стоит бумаги, на которой написан, но тенденция, как ни крути, показательна.

Мы видим, что бывшие члены карабахской хунты решили "плыть дальше" не вместе, а поодиночке, вверив дело борьбы за их освобождение разным политикам из разных стран, включая даже родину кенгуру. На этом фоне стенания Бегларяна, пытающегося отстаивать их права, так сказать оптом, а не в розницу, выглядят еще более комично. В любом случае, очевидно, что все его прочих профессиональных провокаторов стенания носят совершенно бесполезный характер. Судьбу всех бывших лидеров карабахской хунты будет решать азербайджанский суд. Соответственно, попытки привлекать к теме их освобождения хоть Монику Левински, хоть Ким Кардашьян не будут иметь прока.