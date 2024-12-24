Трио лузеров "дали заднюю": в каком ты дне, Армения?

Автор: Акпер Гасанов

"Это просто праздник какой-то!" Данную фразу, в телефильме "Приключения Буратино" произнес Карабас Барабас после того, как узнал тайну золотого ключика. Радостный, он взял трубу и стал играть на ней, предвкушая обретение богатства. Обрести ему в итоге ничего не удалось, но сказанная им фраза запомнилась надолго. А вспомнил я ее в связи с событиями, происходящими ныне в Армении.

Началось все с громкого признания, которое сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. "С 1994 года, то есть после прекращения огня, переговорный процесс велся о возвращении Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Никакого другого содержания переговорный процесс не имел. Дискурсы о другом содержании были внедрены в Республике Армения исключительно для решения внутриполитических задач", - написал он в соцсети Facebook.

Как видим, имела место откровенная попытка спихнуть свою вину на прежние армянские власти. В первую очередь - на свергнутого Пашиняном в результате "шашлычной революции" Сержа Саргсяна. Но, не обошлось и без элементов самокритики. "В этом контексте я совершил большую ошибку. В 2018 году, когда я знакомился с содержанием переговоров, я самому себе не признался в вышесказанном (мой патриотизм известной вам модели не позволил этого сделать) и, следовательно, я не объяснил всего этого народу", - отметил Пашинян.

Никол Воваевич, мягко говоря, "финтит ушами". Мы же все помним. Например то, что он орал в центре оккупированного на тот момент Ханкенди, что "Карабах- это Армения и точка". Это он устраивал пьяные танцы на равнине Джыдыр-Дюзю в Шуше. Это он утверждал, что его приход к власти усилит позиции Армении в переговорном процессе с Азербайджаном. Это он спровоцировал боевое столкновение летом 2020 года в товузском направлении условной армяно-азербайджанской границы.

Это он, резюмируя все это, сделал неизбежной новую армяно-азербайджанскую войну. В ходе которой, по личному приказу Пашиняна наносились ракетные удары по мирным азербайджанским городам, что привело к гибели и ранениям сотен азербайджанских стариков, женщин и детей. За все эти преступления Пашинян мог бы, рассуждая теоретически, покаяться перед Азербайджаном. Пока этого не произошло. Зато, мы увидели подлинную истерику со стороны политических оппонентов Пашиняна.

Увидев реакцию которых Никол Воваевич решил взять быка, в данном случае быков, за рога. "Хорошо, что бывшие президенты через своих представителей отреагировали на мой пост о переговорном процессе по Нагорному Карабаху. Но я не прячусь за представителями, и думаю, было бы правильно, если бы и они не прятались. Я готов обосновать мои слова в формате живых дебатов с бывшими президентами. Жду реакции президентов, которые оспорили мою сегодняшнюю запись", - написал он.

В ответ, пресс-секретарь экс-президента Левона Тер-Петросяна Арман Мусинян заявил, что "для нашего государства и общества будет чрезвычайно полезно, чтобы Никол Пашинян в первую очередь дискутировал с Николом Пашиняном". Глава офиса экс-президента Роберта Кочаряна Баграт Микоян и вовсе перешел к оскорблениям. "С комическим тиктоковским персонажем никто, конечно, не будет обсуждать серьезные темы", изрек он.

Ну а офис экс-президента Сержа Саргсяна заявил, что "дискутировать об очевидном бессмысленно" и тут же, по сути ввязавшись в дискуссию, рекомендовал Пашиняну провести дебаты с президентами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Хорошо еще, что не было совета обратиться во Всемирную лигу сексуальных реформ. Впрочем, даже этот ответ был жалким. И Пашинян не упустил возможности откровенно поиздеваться над тремя бывшими президентами Армении.

"Бывшие президенты говорят, что им не о чем со мной дискутировать. Но они дискутируют со мной уже шесть лет, удаленно, на "безопасном расстоянии". Если вам не о чем дискутировать, то сконцентрируйтесь на своих пенсиях и/или судах и не воспринимайте тяжело все, что я говорю, вместе со своими представителями, знакомыми, друзьями, иногда и зарубежными знакомыми", по сути унизил Тер-Петросяна, Кочаряна и Саргсяна этим ответом Пашинян.

И это - диагноз всей армянской политической системе. Мы прекрасно помним, сколь блеклое впечатление оставлял Пашинян в ходе любой полемики с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Одна только их "дуэль" на Мюнхенской конференции по безопасности чего стоит?! Это был жалкий лепет завравшегося временщика на фоне бесспорных аргументов политического деятеля мирового масштаба. Даже в Армении, увидев ту интеллектуальную экзекуцию над Пашиняном, принялись массово посыпать голову пеплом.

И вот, что мы видим ныне? Перед нами доказательство того, что даже такой жалкий, с точки зрения интеллектуальных и полемических способностей персонаж, как Никол Пашинян, демонстрирует способность "одной левой" выигрывать в дискуссии с теми, кто когда-то правил Арменией. Да, все три бывших президента Армении просто сбежали с поля интеллектуального противостояния с действующим премьер-министром соседней страны. Тем самым, они констатировали, что вовсе не случайны все опросы общественного мнения в Армении, где все эти персонажи имеют ничтожно низкие рейтинги. Получается, как в известной рекламе, что "при всем богатстве выбора, альтернативы Пашиняну в Армении нет". И ничего иного, кроме смеха и сочувствия, такой вердикт не вызывает.