Николя пишет Эммануэлю: как "бленачит" Пашинян

Автор: Акпер Гасанов

"День рожде́ния твой не на праздник похож" - таковы слова песни композитора Алексея Максимова на слова Маргариты Пушкиной. Она написана в 1982 году и публично исполненная в 1987 году. Впервые прозвучала в исполнении автора - Алексея Максимова, но наибольшую известность получила в исполнении Людмилы Сенчиной. А вспомнил я слова этой песни в связи с тем, что президент Франции Эммануэль Макрон, отмечает сегодня 47-ой день рождения.

Конечно же, его будут сегодня поздравлять. В первую очередь, супруга. Мадам Брижит, которая старше месье Эммануэля на 24 года, вполне может подарить ему тетрадь с записями, которые сделал в школе будущий глава французского государства. Ведь она была его учительницей французского языка. Правда ошибки в школе, совершенные им, безусловно были менее болезненными для Франции.

Кстати, семья супруги месье Макрона занималась производством шоколада и нескольких кондитерских специалитетов, в том числе амьенской разновидности печенья макарон. Макарон. Макрон. Совпадение? Не знаю. Но то, что Макрон может получить от супруги еще и печенье макарон - вполне возможный сценарий на его день рождения. С которым его будут поздравлять те, чья карьера напрямую зависит от месье с именем, похожим на героиню известного эротического кинофильма.

Да, мы уже убедились в том, что в реальной жизни есть немало реально существующих прототипов месье Бленака из кинокомедии "Игрушка" режиссера Вебера. Причем, они есть и среди мужчин, и среди женщин, что красуются на французской политической сцене. Но, что самое забавное, есть аналог Бленака и в Армении. И это - премьер-министр данной страны Никол Пашинян. Которого, наверное, Макрон именует на французский лад - Николя.

Не знаю, отправил ли Пашинян в Париж, в подарок Макрону, очередную пару носков цвета флага Армении, как это было в пору посещения Эммануэлем Еревана. Но вот поздравительное послание президенту Франции премьер-министр Армении отправил, что называется, не жалея слов и предложений, а также знаков препинания. Гулять, решил Николя, так гулять!

Итак, Пашинян пожелал Макрону "несгибаемой воли и успехов на благо Франции и французского народа". О, да! Макрон такую волю в этом направлении продемонстрировал, что даже как-то неудобно вслух об этом говорить. Но, все же упомяну о том, что дефицит бюджета по итогам года может составить €148 млрд. При этом госдолг республики уже превысил €3,2 трлн, а его обслуживание обойдется казне в €56 млрд. Вот оно - доказательство "несгибаемой воли и успехов на благо Франции и французского народа" месье Макрона.

Надо отдать должное французскому народу, он по достоинству оценивает плоды заботы месье Эммануэля. Вон, октябрьские же опросы показали, что Макрон бьет антирекорды непопулярности - его поддерживает лишь 17% населения, что является самым низким уровнем со времен его избрания на пост президента. Но такие "мелочи" не беспокоят премьер-министра Армении.

"С теплотой вспоминаю свой визит в Париж 7 декабря и свое участие в волнительном и символичном мероприятии открытия собора Парижской Богоматери", пишет Пашинян. Странно, что он не указал на некие древние армянские рукописи, согласно которым архитекторы Жан де Шель и Пьер де Монтрёй, возводившие этот собор, были армянами. Тогда бы в волнение пришел и президент Франции, причем в непроходящее.

А так, да. Пашиняну есть, за что благодарить Макрона. Француз ведь дал ему возможность сделать фото на фоне избранного президента США Дональда Трампа. Это фото теперь можно всем показывать в Ереване и Иджеване, чтобы гордость за сына Вовы переполняла души жителей этих городов. Который, в своем желании отблагодарить французского президента, явно проигнорировал здравый смысл.

Пашинян поблагодарил Макрона за "поддержку, направленную на укрепление суверенитета, устойчивости и демократии Армении, а также на установление прочного и справедливого мира в регионе Южного Кавказа". Он хоть сам понял, что вышло за его подписью? Получается, что укреплением суверенитета и демократии в Армении занимается не армянский народ, не руководство Армении, а глава другого государства?!

Нет, ну как после этого не называть Армению государством, напрочь лишенным малейших атрибутов государственности и независимости? Как не указывать на то, что Пашинян является послушной марионеткой в руках Макрона? В общем, ля вышел, мягко говоря, скандальный. Но, не последний. Фраза про усилия месье Эммануэля в деле "установления прочного и справедливого мира в регионе Южного Кавказа" - это уже анекдот из серии "говорит армянское радио".

Макрон, как известно, проявил свой "талант" распространителя армянских фейков. Он мечтал помочь Армении сохранить под оккупацией все 20% территории Азербайджана. Он тужился добиться наказания Азербайджана за восстановление им своих суверенитета и территориальной целостности. Ничего путного из этих потуг Макрона не вышло. Осталось лишь амбре от них. Которое Пашинян вполне может назвать чарующим ароматом. Он ведь уже доказал, что никаких пределов его низкопоклонству перед откровенным политическим лузером из Франции нет. И не только в день рождения Макрона, который уж точно "не на праздник похож" для жителей Франции.