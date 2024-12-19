Ликбез для мадам Буайон: Макроны приходят и уходят, а Франция остается

Автор: Акпер Гасанов

"Запросы на визу в посольство Франции снова увеличиваются в этом году. Откуда берется таинственное притяжение неудачных государств?", - написала накануне в Х посол Франции в Азербайджане Анн Буайон.

Это была ее попытка ответа на обоснованные заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанные в ходе интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Мадам Буайон явно переоценила свои интеллектуальные возможности, обнажив чудовищное непонимание способности вникать в суть сказанного главой нашего государства. Попутно, эта продемонстрировала неумение отличать критику в адрес страны от критики в адрес ее действующего, провалившегося везде и всюду президента Эммануэля Макрона. Не знаю, висит ли его портрет над изголовьем кровати данной мадам, но приходится напоминать ей, что мы все помним шедевры французского кинематографа.

В том числе и кинокомедию "Игрушка" режиссера Вебера. Ту, в которой рассказывается о похождениях журналиста Франсуа Перрена, коего сын миллионера и медиа-магната Рамбаля-Коше решил "купить" себе в качестве живой игрушки. Так вот мадам Анн Буайон, судя по ее действиям, является женским аналогом главного редактора газеты, финансируемой Рамбалем-Коше. Напомню, что Бленак, такова была фамилия главреда, с поразительной быстротой исполнил требование шефа оголиться, дабы пройтись в таком виде по редакции.

Рамбаль-Коше, видя действия Бленака, задал ему вопрос: "Кто из нас большее чудовище? Я, приказавший вам снять штаны или вы, готовый оголить зад по первому приказу?"

Аналогичный вопрос впору задать и про мадам Буайон и месье Макрона. Четкого ответа на вопрос, кто из них выглядит нелепее и аморальнее, у меня лично нет. Но есть понимание готовности посла Франции в Баку выполнять абсолютно любые приказы своего кумира.

Мы же помним, что сравнительно недавно Анн Буайон вызывалась в МИД Азербайджана, где ей было заявлено о неприемлемости призывов Франции бойкотировать международную климатическую конференцию СОР29 в Баку. Действительно, имели место призывы французской стороны к главам многих государств не участвовать в конференции. Франция тогда приложила руку и принятию, в итоге оказавшейся бесполезной, резолюции Европарламента на сей счет.

В итоге, участие в СОР29 приняли президенты и премьер-министры десятков страны мира. Плюс, был принят целый ряд исторических решений. Например, речь идет о договоренности о климатическом финансировании в размере 300 миллиардов долларов в год. Так что, потуги месье Макрона снова оказались тщетными. В том числе и поэтому, надо полагать, президент Франции может считать себя многократно проигравшим на азербайджанском поле.

Впрочем, вернусь к интервью главы нашего государства Ильхама Алева. Он ведь четко указал на то, что были совершенно разные периоды в отношениях между Францией и Азербайджаном.

"В принципе с Францией-то у нас никаких проблем никогда не было. Я вам больше скажу, может быть с Францией мы сотрудничали более, чем с какой-либо другой европейской страной, до того, как к власти во Франции пришел Макрон. Мой отец, когда был избран Президентом в 1993 году, свой первый официальный визит совершил во Францию. Ну, потому что они первые его пригласили. Когда я стал Президентом в 2003 году, также первая страна, которая меня пригласила, была Франция, и мой первый визит был туда. И потом мы активно сотрудничали, очень много французских компаний здесь работало. У нас с 13 французскими городами наши города стали побратимами", - подчеркнул Президент Азербайджана.

Все эти факты, аргументы главы нашего государства оказались выше способности посла Франции в Баку понимать очевидное. Она предпочла прослыть верной макронисткой, а не мадам, способной отделять мух от котлет. Истина же состоит в том, что никто не в состоянии отрицать тот факт, что когда началась Вторая Карабахская война, Франция встали явно на сторону оккупантов. Есть огромный архив провокационных заявлений Макрона и прочих французских политиков, выступавших против торжества международного права.

Сразу по окончании Второй Карабахской войны, Сенат Франции принял резолюцию о признании "независимости" армянского мыльного пузыря под названием "арцах". А после полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в результате проведенной в Карабахском экономическом регионе нашей страны антитеррористической операции, макроновская Франция пять раз пытались протащить через Совет Безопасности ООН антиазербайджанской резолюции.

И раз за разом они терпели неудачу. Да, Макрон так и уйдет в политическое небытие, как мелкий интриган, многократно потерпевший фиаско в противостоянии с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который четко указал на адресата нынешних внутриполитических, внешнеполитических и социально-экономических проблем Франции. Это - президент этой страны Макрон.

"Посмотрите, несколько примеров я приведу буквально: провал в Африке, регион Сахеля. Им сказали adieu. Нигер, Буркино-Фасо, Мали. На очереди Чад, который уже их попросил, и Сенегал, где сменился президент и пришел человек национального духа. И это только начало. Провал в Ливане, полный провал. Провал в Азербайджане. Провал в Грузии", - перечислял Президент Азербайджана провалы месье Макрона.

Именно поэтому, суммируя все это, он указал на то, что Макрон превращает Францию в failed state. Безусловно, это были слова сожаления по поводу того, как столь прекрасная европейская страна, с которой у Азербайджана были иные, достаточно теплые отношения, в итоге погрузилась в болото проблем, корень которых в нарциссизме и недальновидности действующего президента Пятой Республики.

Но мадам Буайон предпочла проигнорировать здравый смысл, скатившись на самое дно "полемики". Она предпочла сделать вид, что не понимает разницы между стремлением граждан Азербайджана увидеть красоту Парижа, в том числе и на рождественские праздники, для чего они и обращаются за визами, и обоснованной критикой в адрес действующего руководства Франции. Вынужден, в итоге, напомнить этой мадам, что и в Германию ездят многие граждане разных стран мира. Несмотря на то, что был в ее новейшей истории период правления Адольфа Гитлера. Так что, мы тоже подождем изменений. Макроны приходят и уходят, а Франция остается.