Афоризм Жванецкого и реалии Армении

Автор: Акпер Гасанов

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, скорее всего и сам того не подозревая, практически процитировал Михаила Жванецкого. "Ребята, уж если мы по горло в дерьме, возьмемся за руки!", так звучал известный афоризм блистательного одессита. Руководство Армении, если говорить лаконично, находится в аналогичном положении. И потому, самое малое, что им остается сделать в сложившихся условиях, это взяться за руки перед полным погружением на дно политического болота.

Мирзоян, ясно дело, признавать очевидное не спешит. Он призвал "держать себя в руках и не поддаваться на азербайджанские провокации". Тут важно разделить два этих его призыва. Начнем с того, что руководству Армении действительно ранее следовало держать себя в руках. Например, экс-министру обороны Армении Давиду Тонояну, когда он врал про то, что новая армяно-азербайджанская война приведет к оккупации новых территорий нашей страны.

Где он? Сидит за решеткой, в темнице сырой, вскормленный в неволе Давид не молодой. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в свое время также не понял важность умения держать себя в руках, пока еще на свободе. Он сейчас в роли блогера, велосипедиста и кулинара выступает, иногда пробуя себя и в роли завхоза. А ведь были времена, когда орал Пашинян в оккупированном Ханкенди, что "Карабах-это Армения и точка".

Он и дороги на временно оккупированных Арменией территориях прокладывал, и пьяные танцы в Шуше устраивал. Все это и привело к 44-дневной войне, по итогам которой премьер-министр поставил свой автограф под трехсторонним заявлением, которое по сути было актом о капитуляции соседней страны. Правда, после всего этого, Армения продолжила оказывать карабахской хунте политическую, финансовую и военную помощь. Не удержав себя, говоря словами Мирзояна, в руках.

В итоге, Азербайджан вынужден был провести в Карабахском экономическом регионе однодневную антитеррористическую операцию, разгромив боевые отряды карабахской хунты и пленив ее бывших руководителей. Азербайджан восстановил свои суверенитет и территориальную целостность, после чего мы увидели безостановочные "финты ушами" со стороны Пашиняна и иных руководителей Армении.

Они отчаянно пытаются предстать в роли "голубей мира", признавая уже и обоснованность действий Азербайджана в ходе 44-дневной войны и антитеррористической операции. Пашинян и вовсе согласился на требование Азербайджана по официальному упразднению Минской группы ОБСЕ, попутно рассуждая о важности жить в рамках "реальной Армении", а не руководствуясь мифами, большая часть из которых лопнула, как мыльный пузырь. При этом, на требование официального Баку по изменению Конституции Армении, в которой содержатся территориальные претензии к наше стране, в Ереване пока не пошли.

А это - главное препятствие на пути к подписанию мирного договора между Баку и Ереваном. И Президент Азербайджана Ильхам Алиев очень четко объяснил, почему руководству Армении стоит трезво оценивать реальность и действовать в рамках официально достигнутых договоренностей, не полагаясь на то, что удастся "пропетлять между струйками". Времена ныне вовсе не те. И глава нашего государства пересилил составляющие этих перемен.

"Диктатура их близкого союзника на Ближнем Востоке - Асада уже отправлена на свалку истории и это продолжится, поэтому пусть предпримет правильный шаг", указал он. Припомнив также о том, что в отставку с поста премьер-министра Канады уже ушел бывший защитник Армении Джастин Трюдо, а президент Франции Эммануэль Макрон превращен в классическую "хромую утку". Он уже презираем большей частью своих сограждан. И ему, если что, будет совсем не до Армении.

А еще, покрытый позором, уходит с политической арены Джо Байден и вся его команда. Как справедливо указал Президент Азербайджана, в США наступил конец эпохи Сороса. Наступили иные времена. Вот и новоизбранный президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде выразил свое восхищение Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, назвав его другом и человеком, которого глубоко уважает.

"Президент Эрдоган - мой друг. Он парень, который мне нравится, которого я уважаю. Я думаю, он уважает и меня", - сказал Трамп. Вряд ли стоит подробно объяснять, что все это означает в плане перспектив американо-турецких и, соответственно, американо-азербайджанских отношений. Тем более, что есть еще и фактор Виктора Орбана. Премьер-министр Венгрии, который не раз открыто восторгался политическим гением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, является доверенным лицом, близким другом Дональда Трампа.

И глава нашего государства уже заметил, что Трамп в своих заявлениях направил очень четкие, открытые месседжи. "Азербайджанская общественность разделяет подавляющее большинство из них. Поэтому надежды большие. Вот почему я сказал, что надежды есть, они большие. В том числе будет возможность приблизиться к стратегическому уровню американо-азербайджанских связей", заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Да, позиции нашей страны в мире стремительно укрепляются. И принятие Азербайджана в D-8 является еще одним тому доказательством. "В мире около 60 мусульманских стран, но именно Азербайджан был избран новым членом", подчеркнул глава нашего государства. Как видим, есть очень много доказательств того, что перспективы для Азербайджана, который уже решил свою важнейшую историческую задачу и восстановил свои суверенитет и территориальную целостность, открываются очень заманчивые. Чего не скажешь про Армению. Которая медленно, но верно погружается в ту субстанцию, о которой упомянул в своем афоризме Жванецкий. И тут уже не факт, что руководству Армении поможет совет великого одессита взяться, перед погружением, за руки. Впрочем, это уже их, сугубо армянские проблемы.