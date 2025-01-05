Андраник Озанян, Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Никол Пашинян: многоликость армянского террора

Автор: Акпер Гасанов

Проживающий в Канаде известный видеоблогер, Альберт Исаков опубликовал очень интересный видеоматериал под названием "Первый президент Армении Тер-Петросян и настоящие цели армянского национального движения". Данное видео представляет собой запись выступления Тер-Петросяна на встрече с членами террористической организации "Еркрапа", состоявшейся 23 июля 1993 года.

Ряд отечественных СМИ, включая Day.Az, уже дали оценку шокирующим фактам, представленным на данном видео. Но тема, как ни крути, столь объемная, что серии статей на сей счет будет мало. Вот и я начну с напоминания вовсе не о Тер-Петросяне и его речах перед боевиками "Еркрапа". Речь идет про лето 1890 года, когда в Тифлисе, первоначально под названием "Содружество армянских революционеров", была создана Армянская революционная федерация Дашнакцутюн.

Целью дашнаков было создание автономного, а в идеале - независимого армянского государства с помощью вооруженной силы. Иными словами, именно тогда была создана партия, открыто провозгласившая территориальные претензии армянства к Турции, и избравшая террор методом достижения этой цели. Подобного рода цель, сама по себе подразумевавшая совершение страшных преступлений против человечества, не была осуждена и наказана со стороны мирового сообщества.

В итоге, была открыта дорога к совершению преступлений со стороны армянского терроризма. Всего через несколько лет, в 1896 году в Стамбуле, был продемонстрирован первый пример того, сколь далеко может завести безнаказанность армянского терроризма. Дашнаками был осуществлен захват международного "Оттоманского банка". Увы, мировое сообщество не осудило армянский терроризм. Видя все это, армянство действовало все более цинично, стремясь оторвать от Османской Турции никогда не принадлежавшие армянам земли, заложив там основы "Великой Армении".

В этих целях в начале сентября 1914 года в Иреванской губернии начали организовывать армянские "добровольческие объединения". Да, ровно такие же, как "Еркрапа", о важнейшей роли в осуществлении преступлений против азербайджанцев, говорит на резонансном видео Л.Тер-Петросян. И в том, и в этом случае речь идет, по сути, о террористических отрядах. Но, вернемся к событиям осени 1914 года.

Тогда, были сформированы 7 "добровольческих полков", объединявших более 6000 солдат и офицеров. В разное время ими командовали воинствующие националисты Андраник Озанян, Аршак Гафафян, Вардан Мехрабян, Хамазасп Срвандзян, Григор Авшарян, Хайк Бжшкян (Гай), Хавсеп Аргутян. В целом более 250 тысяч армян были призваны на военную службу. История хранит множество фактов об особой жестокости армян-добровольцев в боях против турков.

Но и эти преступления не были осуждены мировым сообществом, которое, по сути и дало армянскому терроризму индульгенцию на совершение новых преступлений, наиболее кровавым из которых являются те, что были им совершены в отношении азербайджанского народа. Так, в 1918 году, когда армянами был устроен геноцид азербайджанцев Эриванской, Елизаветпольской (Гянджинской) и Бакинской губерний под предлогом выдвинутой ими бредовой идеи "Великой Армении от моря до моря".

В результате заранее спланированных и организованных кровавых рейдов вооруженных до зубов армянских военных подразделений, действовавших по указанию "переобувшегося в воздухе" бывшего дашнака Степана Шаумяна и Армянского национального совета, в первой половине 1918 года был осуществлен акт геноцида мирного населения Бакинской губернии, включая детей, женщин и стариков. Были истреблены десятки тысяч людей, которых безжалостно убивали только за принадлежность к азербайджанской национальности, сожжены их дома, уничтожено и разграблено имущество.

В течение нескольких дней - 30, 31 марта и 1 апреля 1918 года в одном из крупнейших мировых промышленных центров, каковым являлся тогда город Баку, перед глазами представителей европейских государств и компаний были зверски уничтожены более 12000 азербайджанцев. Но и на это преступление армянских головорезов мировое сообщество толком не отреагировало. А ведь и тогда и позже армянские националисты мыслили ровно теми же категориями, о которых рассуждал на скандальном видео Л.Тер-Петросян.

"Запомните, что в трех районах азербайджанцы составляли большинство. Это Варденис, Масис и Амасия. И составляли огромное количество в Зангезурском поясе. И эта проблема решена. Это не пришло к нам с небес как подарок. Эту проблему решило наше движение, национально-освободительная борьба нашего народа, Армянское общенациональное движение и его военное крыло, наши отряды самообороны, наши отряды Еркрапа. То же самое в арцахе. Сегодня вся территория арцаха и намного больше находится в руках у армян", произносит он в ходе встречи с боевиками "Еркрапа".

По сути, это было признание того неоспоримого факта, что никакой особой разницы между Л.Тер-Петросяном и армянскими террористами, в том числе и дашнаками, нет. А то, что первый президент РА запретил партию "Дашнакцутюн" говорит только лишь о внутривидовой борьбе между азербайджанофобами и тюркофобами в Армении. Тер-Петросян банально избавлялся от политических конкурентов, не более того.

Мы никогда не должны забывать о том, что именно в его бытность президентом Армении были оккупированы 20% территории Азербайджана. Именно в период президентства Тер-Петросяна был совершен Геноцид в Ходжалы. Все это было сделано с целью "решения многовековой армянской задачи" по захвату наших земель, по изгнанию оттуда азербайджанцев.

И в этом плане нет никакой разницы между Тер-Петросяном и Робертом Кочаряном, который изрек фашистскую фразу про "генетическую несовместимость армян и азербайджанцев". Ровно то же самое продвигал и первый президент Армении. Который сейчас будет отмалчиваться. Крыть ему просто нечем. Мы же в очередной раз убедились в том, что никогда не стоит верить армянским политикам.

В том числе и действующему премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который прошел этап политического становления именно в рядах окружения Тер-Петросяна. Пашинян также лжив и изворотлив. Именно он старался удержать все оккупированные Арменией наши земли под оккупацией. Именно он орал в Ханкенди, что "Карабах-это Армения и точка". Именно он дал приказ на осуществление провокации на товузском участке армяно-азербайджанской границы летом 2020 года.

Одним словом, Пашинян сделал все, чтобы 44-дневная война стала неизбежной. И он рассчитывал на победу в ней! Причем, не брезгуя ничем. В том числе и на приказы наносить ракетные удары по мирным азербайджанским городам, в результате которых погибли и получили ранения сотни наших стариков, женщин, детей. И даже после поражения в 44-дневной войне, после подписи Пашиняна под трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, он продолжил финансировать и вооружать карабахскую хунту.

Как видим, набралось слишком много доказательств того, что нынешним словам Никола Пашиняна, который старается предстать в роли "миротворца", не стоит верить. Он такой же азербайджанофоб, как и все иные армянские политики. Просто он оказался в иных условиях, когда после серии военно-политических фиаско нужно хоть как-то удержаться от выполнения объективных требований Азербайджана по внесению изменений в Конституцию Армении и по возвращению азербайджанцев на свои исторические земли, откуда они были изгнаны силой. Уверен, что долго "вилять" у Пашиняна не получится. Азербайджан добьется всего того, на чем справедливо настаивает. При этом, выстраивать отношения с Арменией наша страна будет, помня о "многовековых планах" этой страны по захвату наших земель, по уничтожению нашего народа.