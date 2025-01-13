https://news.day.az/politics/1722528.html В Карабахе обезврежены сотни мин На освобожденных территориях Азербайджана с 3 по 12 января было обнаружено и обезврежено 55 противотанковых, 192 противопехотные мины, 567 неразорвавшихся боеприпасов.
В Карабахе обезврежены сотни мин
На освобожденных территориях Азербайджана с 3 по 12 января было обнаружено и обезврежено 55 противотанковых, 192 противопехотные мины, 567 неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в еженедельном отчете, опубликованном Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.
Согласно информации, 1043,2 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Ранее мы сообщали, что в Новом Орлеане обезврежены еще две бомбы.
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