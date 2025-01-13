В Карабахе обезврежены сотни мин

На освобожденных территориях Азербайджана с 3 по 12 января было обнаружено и обезврежено 55 противотанковых, 192 противопехотные мины, 567 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в еженедельном отчете, опубликованном Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.

Согласно информации, 1043,2 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Ранее мы сообщали, что в Новом Орлеане обезврежены еще две бомбы.