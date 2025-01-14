Прощальный подарок Байдена армянам

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о прощальном подарке Байдена армянам.

Day.Az представляет публикацию:

Сегодня в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между Арменией и США, радостно сообщает армянский МИД.

Уточняют, что праздник будут транслировать в прямом эфире сегодня вечером. А что за этим стоит?

Уходящая меньше чем через неделю администрация Байдена делает все, чтобы максимально п̶о̶д̶н̶а̶с̶р̶а̶т̶ь усложнить жизнь Трампу после инаугурации - причем как во внутренней, так и во внешнеполитической повестке. Им осталось править 5-6 дней - а они запускают "стратегическое сотрудничество", прекрасно понимая, как отреагируют на это в Баку.

Бумага, которую вечером подпишут Блинкен с Мирзояном, - пока что не более, чем декларация о намерениях, особенно на фоне того, что новая американская администрация пока свои приоритеты в нашем регионе не обозначала. Больше того, есть прогноз "теневого ЦРУ" - Stratfor, которые ожидают, что Трампа гораздо больше будет интересовать развитие отношений с Баку, чем с Ереваном.

И если этот прогноз сбудется, то чего стоит декларативное "стратегическое сотрудничество"? Ради чего подписываете? Уколоть Россию и Францию что ли?