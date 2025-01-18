Военнообязанные совершенствуют свои навыки

Очередные учебные сборы с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса, организованные в воинских частях Министерства обороны Азербайджана в соответствии с планом подготовки на текущий год в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, продолжаются практическими занятиями.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны.

В дни сборов, в соответствии с распорядком дня, с целью укрепления дисциплины с военнообязанными были проведены занятия по строевой и общественно-политической подготовке.

В последующие дни сборов с целью повышения уровня боевой подготовки, знаний и навыков военнообязанных ознакомили с тактико-техническими характеристиками стрелкового оружия и гранатометов, порядком их использования. Затем личный состав, привлеченный к учениям, выполнил практические стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов.

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