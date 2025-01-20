Крах идеи "миацума": к ужасу Аркадия Гукасяна, Левона Тер-Петросяна. Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна

Автор: Акпер Гасанов

Интересные новости пришли из Армении в день 35-й годовщины трагедии "чёрного января" в Баку. Напомню, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу генерального секретаря ЦК Компартии СССР Михаила Горбачева в Баку и несколько районов Азербайджана были введены воинские части Министерства обороны, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел СССР, учинена расправа над мирным населением, сотни людей были убиты, ранены и пропали без вести.

Еще до объявления населению республики о введении чрезвычайного положения военнослужащие безжалостно убили 82 и смертельно ранили 20 человек. Далее, уже в течение нескольких дней после объявления чрезвычайного положения в городе Баку был убит 21 человек. Еще 8 человек были убиты в районах и городах, где не было объявлено чрезвычайное положение - 25 января в Нефтчале и 26 января в Лянкяране.

В результате незаконного ввода войск в Баку и районах были убиты 147 человек, 744 получили ранения. Среди погибших были женщины, дети и старики, медики и сотрудники правоохранительных органов. Незаконный ввод войск сопровождался и массовыми арестами среди мирного населения. Все это является одной из самых трагических страниц в истории нашей республики, нашего народа.

Также замечу, что все это стало следствием озвучивания армянской стороной территориальных претензий на азербайджанские земли. Да, мы помним про идею так называемого "миацума" - насильственного присоединения Нагорного Карабаха и ряда прилегающих к нему районов Азербайджана к Армении. И тут нужно констатировать, что имеет место торжество исторической и любой иной справедливости.

Начнем с того, что в феврале-марте 1988 года идею присоединения Нагорного Карабаха к Армянской ССР поддержал официальный печатный орган Нагорно-Карабахского обкома КП Азербайджана и Совета народных депутатов НКАО "Советский Карабах", имевший свыше 90 тыс. подписчиков. Эта газета стала трибуной, с которой озвучивалась идея "миацума". Редактором русского издания газеты был Аркадий Гукасян - впоследствии один из лидеров карабахской хунты. Он сейчас находится в Баку, ожидая справедливого суда над собой. В этом смысле справедливость уже восторжествовала.

Кроме того, сегодня дань памяти жертвам "черного января" воздали на всей территории Азербайджана, включая освобожденные в прошлом году четыре села Газахского района. Кроме того, в городе Ханкенди и Ходжалинском районе также почтили память шехидов 20 Января. Это тот самый город Ханкенди, на центральной площади которого премьер-министр РА Никол Пашинян вопил: "Карабах-это Армения и точка".

А что происходит ныне? Тот же Пашинян регулярно заявляет, что признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы. А сегодня оппозиционный депутат парламента Анна Мкртчян на заседании Национального Собрания Армении в знак протеста вывесила карту Армении и не существующей "нагорно-карабахской республики".

"Родина армянского народа была такой, и она останется в Национальном Собрании в таком виде до тех пор, пока не будет возвращена", - сказала Мкртчян. Но почти сразу же плакат был снят сотрудником Службы государственной охраны. В каких целях он затем использовал этот клочок бумаги - не уточняется. Но известно, что по поводу этой провокации выступил вице-спикер НС РА Рубен Рубинян.

"Только что депутатка Сержа Саргсяна Анна Мкртчян назвала карту Армении, прикрепленную над трибуной Парламента, металлоломом, что, по моему мнению, является очевидным оскорблением Республики Армения. Кроме того, г-жа Мкртчян принесла и продемонстрировала карту, на которой синим цветом отмечен Нагорный Карабах и прилегающие 7 районов, заявив, что это наша родина и эта предательская власть сдала нашу родину", поведал он, после чего начался процесс политической экзекуции сторонницы бывшего карабахского методиста, а затем третьего президент РА С.Саргсяна.

"Продолжим ее логику. Ваш политический руководитель 10 лет был президентом, и он 10 лет вел переговоры о сдаче родины? Серж Саргсян публично, в своих речах и в интервью отмечал, что Армения готова была выйти из 5+2 районов. То есть Армения была готова выйти из родины? Он хотел сдать родину? Вы предатели? Ваша команда- команда предателей? Вы сборище предателей?", наносил Р.Рубинян удары дубиной логики по даме, устроившей провокацию в НС РА.

И это тоже было примечательно. Интеллектуальному избиению была подвергнута "говорящая голова" того самого персонажа, который горделиво вещал в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу, что Геноцид в Ходжалы был совершен для того, чтобы доказать готовность армянской стороны убивать мирное азербайджанское население.

Несложно представить себе, какие чувства ныне испытывают сам С.Саргсян и вся свора его соратников. Точно такие же чувства испытывает еще один бывший карабахский сепаратист, второй президент Армении Роберт Кочарян и его однопартийцы. Наконец, аналогичные чувства наверняка испытывает и первый президент Армении Левон Тер-Петросян и его окружение.

Все они увидели торжество справедливости в виде полного восстановления территориальной целостности Азербайджана. То есть, они застали крах провокационного плана под названием "миацум". В ходе реализации которого имела место насильственная депортация из Армении сотен тысяч азербайджанцев, многие из которых поэтому 35 лет назад вышли на Азадлыг Мейданы требовать справедливости. За что были убиты, ранены карательной советской армией. Мы чтим память каждого из наших шехидов, погибших 35 лет назад. При этом мы констатируем, что эти жертвы были не напрасны и сегодня даже в Армении срывают, в буквальном смысле слова, все провокационные планы сторонников "миацума".