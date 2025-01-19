ААЦ лучше бы помалкивать: вообще и по вопросу лидеров карабахской хунты

Автор: Акпер Гасанов

Очередной пример шокирующей глупости, наглости и лжи продемонстрирован представителем Армянской Апостольской церкви (ААЦ). На сей раз вычлениться решил предстоятель Ширакской епархии ААЦ, архиепископ Микаэл Аджапахян. Решил он прокомментировать суд над лидерами карабахской хунты, первое предварительное заседание которого прошло на уходящей неделе в Баку.

"Если бы Азербайджан позволил, представители армянского духовенства поехали бы в Баку и постарались бы оказать духовную поддержку, предоставить консультацию, конечно, Церковь сделала бы это. Однако Азербайджан считает армянскую церковь реваншистской организацией, структурой, ясно, что Баку не позволил бы этого", - заявил ширакский архиепископ.

И тут почти каждое сказанное им слово - образец безразмерного цинизма. Начем с того, что это не Азербайджан считает ААЦ реваншистской организацией, а она сама себя такой сделала. Мы все помним, что бывший католикос всех армян Вазген I, пусть неофициально, но почти сразу стал одним из лидеров карабахского движения армян. К примеру, 25 февраля 1988 года Вазген I направил открытое письмо Михаилу Горбачеву с требованием присоединения Нагорного Карабаха к Армении.

Именно по лиции ААЦ тогда собирались средства на подкуп первого и последнего президента СССР и его жены Раисы Горбачевой. Позже, эстафету духовного предводителя армянского национализма перешла от Вазгена I к Гарегину II. Он поощрял преступления, совершенные Арменией против нашей страны, против нашего народа. Он поощряет территориальные претензии Армении на наши земли. Причем, он делает это даже после восстановления нашей страной своих суверенитета и территориальной целостности в результате 44-дневной войны и однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны.

Он утверждает, что "Карабах - это не прошлое, это историческая Родина". Ну и как после всего этого не назвать ААЦ реваншистской организацией?! Кстати напомню еще и о том, что именно по инициативе католикоса всех армян Гарегина II 10 ноября прошлого года в армянских церквях по всему миру состоялась экуменическая (всемирная) молитва, приуроченная к СОР29.

Гарегин II и католикос Великого Дома Киликийского Арам I открыто указали, что хотят использовать факт проведения в Баку СОР29 для того, чтобы потребовать освобождения бывших лидеров карабахской хунты. Ничего путного у них, как известно не получилось. Не из попытки сорвать проведение в Баку СОР29, не из попытки добиться освобождения лидеров карабахской хунты. При этом, провокационный и кровавый лик ААЦ был продемонстрирован во всем ее убожестве.

Собственно и сам ширакский архиепископ, рассуждая о желательности приезда в Баку представителей ААЦ не для ускорения и приближения мира между Азербайджаном и Арменией, а для поддержки тех, кто более четверти века незаконно грабил временно оккупированные территории нашей страны, кто отдавал преступные приказы, в результате которых погибло огромное число азербайджанцев, говорит именно о подлой, безнравственной и подстрекательской роли ААЦ.

Несмотря на все это, когда в 2010 году в Баку состоялся Всемирный религиозный форум, Азербайджан дал согласие на участие в нем и Гарегина II. Его тогда принял Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Кроме того, делегация во главе с Католикосом всех армян в сопровождении делегации посетил тогда и церковь Святого Григория Просветителя в Баку. Так что, как видим, Азербайджан уже демонстрировал свое стремление к миру, предлагал ААЦ сделать шаги для его приближение.

Но, как видим, ААЦ всегда оставалась верна политике поощрения армянских мифов, состоящих в бесконечных территориальных претензиях к Азербайджану и Турции. Напомню в этой связи про Гургена Мартиросяна, более известного как "архиепископ Паргев", который выдавал себя за предводителя самопровозглашенной "Арцахской" епархии ААЦ. Он, как признавали и армянские блогеры, руководил процессом раздачи квартир в оккупированной в 1992 году Шуше.

Этот Гурген-Паргев нажил огромное финансовое состояние за годы оккупации наших земель. И было бы справедливо, если бы он сидел на скамье подсудимых рядом с бывшими лидерами карабахской хунты. Но он успел убежать. Причем, добежал он аж до США. Но о нем, как и о преступной, пожигательской роли ААЦ, ни словом не упомянул и не упомянет никогда, архиепископ Микаэл Аджапахян.

Он способен только на озвучивание новой партии лжи и глупости. Напоследок же, я напомню ему и всем тем, кто ратует за освобождение бывших лидеров карабахской хунты о том, что азербайджанцы Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев шесть лет находились в армянском плену. Вся их "вина" состояла в том, что они решили посетить могилы предков во временно оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана.

Армянская сторона устроила над ними судилище. Их не выпускали на свободу, несмотря на абсурдность обвинений и требования нашей страны. К ним не допустили азербайджанских адвокатов. Они обрели свободу лишь после победы Азербайджана в 44-дневной войне, в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. Так что, никто не имеет права предъявлять Азербайджану какие-либо требования в связи с процессом над лидерами карабахской хунты. Тем более- тот или иной представитель ААЦ.