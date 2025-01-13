Гоголем по Зурабяну: Кто топит Армению в "поносе сознания"?

Автор: Акпер Гасанов

"Чему смеетесь? Над собою смеетесь!" - это фраза из комедии "Ревизор" Н. В. Гоголя очень актуальна и уместна для оценки нынешней ситуации в Армении. Там начался неофициальный фестиваль насмешек над премьер-министром Николом Пашиняном. Повод, надо признать дал сам Пашинян. Да, очевидно было давно, что он, мягко говоря, не Цицерон. Но в последние дни он умудрился превзойти самого себя, сделав ряд поистине анекдотических записей в соцсети Facebook.

"Круговорот, который империи посеяли среди нас, чтобы у нас не было государства, не было мира, не было благосостояния:

а. Дойдем до Сасуна, войдем в Ван, Муш, Алашкерт, Ардаган...

б. Не забирайте моего сына в армию, потому что...

в. Не забирайте моего мужа в армию, потому что...

г. Не забирайте меня в армию, потому что...

д. Эту рюмку стоя поднимем за защищающего границу солдата.

е. Всех приглашаю на танцплощадку. Дойдем до Сасуна, войдем в Ван, Муш, Алашкерт, Ардаган...

ж. Армяне всего мира, гуляют так красиво...".

Такая вот запись была сделана Пашиняном вчера.

Читая все это в очередной раз понимаешь справедливость афоризма Конфуция, утверждавшего, что сложно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.

Соответственно, сложно найти смысл в данных постах премьер-министра Армении, особенно если его там нет. И ясное дело, что оппоненты Пашиняна не упустят случая позлословить над ним. Так оно и случилось. Например, струи сарказма на граждан Армении решил выплеснуть на своей странице в Facebook заместитель руководителя АНК Левон Зурабян.

Он считает, что посты премьер-министра Никола Пашиняна в Facebook постепенно превращаются в прямом смысле этого слова в бред.

"Это даже нельзя назвать "потоком сознания", скорее "поносом сознания", - заявил он.

Странно, что Зурабян не использовал и фразу про "помет мысли", говоря про написанное Николом Воваевичем. Было бы тоже очень точно, уместно, иронично.

Но, Зурабян обнажил и продемонстрировал согражданам иное орудие иронии. Он указал на то, что "эта куча слов Пашиняна, претендующая на звание философского сокровища, даже не выдерживает испытания на то, чтобы стать мыслью". Тут, замечу, уже напрашиваются претензии к самому Зурабяну. Где он видел, чтобы "понос сознания" имел претензию, да еще и на звание философского сокровища?! Как человек, давно погруженный в субстанцию, именуемую армянский политикум, Левон должен прекрасно помнить, какое она издает зловоние.

Да, Зурабян решил справить интеллектуальную нужду не только на премьер-министра Армении. Он здел струей своей иронии и гражданскую жену Никола Воваевича. Мадам Анна Акопян была низведена Зурабяном до статуса "партнерши по подкасту" Пашиняна. Определенная доля правды в этом утверждении , безусловно, существует. Мадам Акопян действительно превратилась в героиню многих последних видео, на которых Никол Пашинян едет в авто, готовит еду, посещает то или иное заведение.

И все бы ничего, если бы в итоге Зурабян не вынес поистине уничижительный вердикт. ". Однако все это было бы не столь трагичным, если бы не заставило весь наш народ задуматься о том, что судьба страны находится в руках психически неадекватного человека. Сейчас уже понятно, что с такой путаницей в мозгу Пашинян просто неадекватно воспринимает мир и, в частности, происходящие вокруг Армении процессы, судьбоносные вызовы, стоящие перед нашей страной", изрек он.

Да, сложно , будучи гражданином Армении, не посыпать голову пеплом от того, что премьер-министром твоего государства является тот, кто явно переусердствует с потреблением алкоголя , при этом слабо закусывая, что в итоге выливается в посты, похожие на застольные тосты. Причем, на те, которые звучат уже под конец застолья, когда собравшиеся уже находятся в состоянии нестояния.

Но, тут впору вспомнить еще одно гоголевское высказывание: "А судьи - кто?". Вот этот Левон Зурабян- он какую роль играет на армянской политико-цирковой арене? Правильно, он играет роль глашатая политического трупа. Именно им давно уже является первый президент Армении Левон Тер-Петросян. Возглавляемый им АНК давно уже выброшен на свалку армянской политической истории. И отношение к тому, кто подает голос с этой свалки - соответствующее.

Кстати, Зурабян отчаянно, если не сказать отважно молчит после того, как достоянием широкой общественности стали фашистские заявления Тер-Петросяна, сказанные на встрече с членами террористической организации "Еркрапа", состоявшейся 23 июля 1993 года.

"Если бы не началось все в 1988 году, то сегодня не было бы Карабаха. Мы организовали работу, создали отряды. Приобрели опыт. Армения и арцах полностью очистились от других наций", - вещал тогда Тер-Петросян.

Молчит Зурабян по одной простой причине - он разделяет фашистские, расистские взгляды первого президента Армении. Соответственно, это его самого нужно обливать помоями презрения. Это на него самого нужно справлять большую и малую интеллектуальную нужду. Что до Пашиняна, то тут нужно вспомнить слова городничего из гоголевского "Ревизора". Ведь, смеяться нужно не только и не столько над тем, кто запрыгнул в кресло премьер-министра Армении, но и над всей Арменией, в которой не нашлось ему достойного политического конкурента.