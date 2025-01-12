Никол Пашинян в роли Лисы из анекдота

Автор: Акпер Гасанов

"Мир не может быть ни принуждением, ни милостыней. Мир строит нас, и мы строим мир".

Такую запись оставил сегодня на своей странице в соцсети Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Что мне все это напомнило? Ассоциации самые разные. Например, вспоминается роман И.Ильфа и Е.Петрова "12 стульев". Есть там момент посещения Остапом Бендером города Васюки. "Великий комбинатор" выдавал себя там за гроссмейстера.

Так вот на стене клуба "Картонажник" в Васюках висел плакат с лозунгом: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Складывается устойчивое ощущение, что премьер-министр Армении руководствуется именно этим лозунгом, пытаясь позиционировать в роли "строителя мира". Что, собственно говоря, не удивительно. Ибо, на паперти, в ожидании милостыни, в виде поддержки от сходящих один за других с дистанции политических лузеров, он уже постоял изрядно.

Вон, Джастин Трюдо уже лишился поста премьер-министра Канады, а отставки президента Франции Эммануэля Макрона требует свыше 60% опрошенных жителей этой страны. Последние дни доживает и провалившаяся по многим направлениям администрации Джо Байдена. А надежд на содействие от новоизбранного президента США Дональда Трампа у Пашиняна нет. И это логично.

"Война между Арменией и Азербайджаном не волнует США", - с таким выводом выступила Council on Foreign Relations (CFR), которая является ведущим консультантом правительства США по международным конфликтам.

Это агентство написало список важных для США потенциальных горячих точек, упомянув все кроме возможной армяно-азербайджанской войны.

В отчете CFR указано, что интерес США к армяно-азербайджанскому конфликту был потерян после проведения в Карабахском экономическом регионе нашей страны антитеррористической операции, в результате чего были полностью восстановлены суверенитет и территориальная целостность Азербайджана.

Никол Воваевич, в свободное от поисков себя в роли кулинара и блогера время , наверняка уже ознакомился с этим вердиктом от CFR. Наверняка он знает и про то, что был уже обнародован и отчет Stratfor, которое порой именуют, как "теневое ЦРУ". В нем говорилось о том, что усилия Армении по обеспечению сильной поддержки со стороны Соединенных Штатов будут сорваны, поскольку администрация Трампа отдает приоритет прочным отношениям с Баку как противовесу российскому, иранскому и китайскому региональному влиянию.

Вот вам и ответ на вопрос о природе появления в соцсетях большого числа постов от премьер-министра Армении, в которых Пашинян все активнее взывает к миру. Вот и тот пост, о котором я упомянул в начале статьи, был одним из многих подобного рода. И все эти телодвижения Никола Воваевича доказывают, что он пребывает в отчаянном состоянии, тщетно ища выход из положения, в котором оказалась Армения.

А выход, как известно, часто бывает там же, где и вход. Причем, он там находился всегда. Нынешнему руководству Армении нужно было всего лишь следовать международному праву и резолюциям Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Но, Пашинян пошел иным путем. Тем же самым, по которому ранее пошли Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Он также взял на вооружение тактику удержания под оккупацией 20% территории Азербайджана.

Более того, это он орал в центре Ханкенди, тогда еще находившегося в руках карабахской хунты, что "Карабах - это Армения и тоска". Он же отдал приказ устроить летом 2020 года военную провокацию в товузском направлении армяно-азербайджанской границы. Он же спровоцировал 44-дневную войну, приказав обстреливать азербайджанские села. Наконец, именно он отдал приказ наносить ракетные удары по мирным азербайджанским городам в ходе 44-дневной войны. В результате этих террористических атак погибли и получили ранения сотни азербайджанских стариков, женщин, детей.

Как-то не было за Пашиняном тогда замечено стремлений к строительству мира. А вот милостыню , в виде поддержки от зарубежных покровителей, дабы пресечь победный марш азербайджанской армии, он просил. Чем все это кончилось? Почти тем же, что и в анекдоте про Лису, которая шла по лесу и услышала из кустов: "Кукареку!". Лиса прыгает в кусты... Шум, возня... Через какое-то время из кустов выбегает Лиса... поправляет юбку и убегает. После из кустов выходит Волк. Довольно потягивается и говорит: "А хорошо все-таки знать иностранные языки!".

Да, пашиняновская Армения побывала в роли Лисы из анекдота, но и это ей не помогло. И не поможет в будущем.

Так что, придется ей следовать тем советам, которые дал официальному Еревану Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Уверен, что Никол Пашинян не просто ознакомился с ними, а заучил их наизусть. Теперь ему остается перейти к практической реализации того, что в реальности сделает мир на Южном Кавказе прочным. Это не принуждение и не милостыня. Это здравый смысл. Но если Пашинян снова откажется следовать ему, то вина за дальнейшее развитие событий ляжет лично на него.