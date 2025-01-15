Клейма негде ставить: особенности политики Армении

Автор: Акпер Гасанов

Известная американская певица и актриса армянского происхождения Шер появилась в шоу Джимми Киммела для продвижения своих мемуаров "Cher: The Memoir". В книге она написала, что лишилась девственности в 14 лет с парнем в Толука-Лейк, Калифорния, который недалеко от студии шоу в Лос-Анджелесе. Киммел в шутку спросил, сможет ли Шер указать место, где это произошло.

"Я не помню это место и не помню этого парня!" - ответила Шер.

И это был, с учетом ее биографии, вполне ожидаемый ответ. Но, вот ведь парадокс, ровно тоже самое можно сказать и про государство под названием Армения. Прошло не так уж много, всего чуть более тридцати лет, с момента обретения ею независимости, но не уверен, что кто-то в РА сможет точно назвать имя политика, при котором она лишилась...всех атрибутов - суверенитета и независимости, пустившись во все тяжкие и назвав все это "поиском внешнеполитических ориентиров".

"Проводимая Арменией сбалансированная внешняя политика достигает своего первичного рубежа".

Об этом написал на своей странице в "Facebook" премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Сказать, что он выдает желаемое за действительное - значит ничего не сказать.

Пройдусь по пунктам.

"Отношения с Исламской Республикой Иран предметные как никогда. Они основаны на естественных интересах, что является самой надежной базой взаимодействия и гарантией стабильности отношений", - утверждает Пашинян и это не правда.

В качестве доказательства тому, напомню заявление, сделанное недавно официальным представителем МИД Ирана Эсмаилом Багаи в ходе брифинга, где обсуждалась тема визитов секретаря Совета безопасности страны Али Ахмадиана в Армению и Азербайджан.

"Наши отношения с Азербайджаном и Арменией важны. Безопасность Южного Кавказа важна для нас, и мы приложим все наши возможности для укрепления безопасности в этом важном регионе", - заявил Багаи.

Как видим, он указал на то, что в Тегеране рассматривают происходящие в регионе события сквозь призму общей безопасности на Южном Кавказе.

И вот тут мы приходим к главному. Багаи отметил, что безопасность должна обеспечиваться "странами региона, вдали от внешнего вмешательства". Это то, о чем всегда открыто заявлял и официальный Баку - проблемы и перспективы нашего региона должны решать страны, входящие в него, а вовсе не находящиеся за его пределами страны. Но именно официальный Ереван тащит на Южный Кавказ эти внешние силы.

Вспомним про Францию. Она никогда исторически не была связана с нашим регионом. У нее сейчас своих проблем - выше крыши. Ее внешний долг достиг исторического максимума, внутриполитическая нестабильность превратилась в постоянное явление, а рейтинг действующего президента смешон и жалок одновременно. Тем не менее, официальный Париж продолжает вооружать Армению, что является шагом по подрыву стабильности на всем Южном Кавказе.

А ведь есть еще и так называемая "миссия наблюдателей" ЕС. Напомню, что в октябре 2022 года в Праге Азербайджан дал согласие на то, что эта миссия пробудет там 2 месяца и будет состоять из ограниченного числа отставных офицеров. Однако, когда срок этой миссии был продлен, а с Азербайджаном этот вопрос не только никто не согласовал, но и не обсудил. Естественно, что такой шаг вызвал обоснованное недовольство официального Баку. Ведь, помимо всего прочего, он также является попыткой сил, расположенных вдалеке от Южного Кавказа, совать свой нос в дела стран, расположенных тут.

И это то, что находит понимание и одобрение у Ирана. Там, безусловно, негативно восприняли и подписание Хартии о стратегическом партнерстве между Арменией и США. Ведь, Армения, которая долго и часто заявляла о благодарности в адрес Ирана за все, что он сделал для нее, в итоге официально связывает себя узами с теми, кто открыто обсуждает планы по нанесению военных ударов по Ирану.

И в этом плане интересны слова бесславно покидающего свой пост госсекретаря США Энтони Блинкена. Он пообещал, что "в следующем месяце, в течение ближайших недель, наша команда по таможенному и пограничному контролю отправится в Армению, чтобы поработать со своими армянскими коллегами над развитием потенциала пограничной безопасности".

Да, обещать - не значит жениться и новое руководство США вполне может проигнорировать все то, что было подписано с Арменией командой Джо Байдена. Но тут важно поведение Армении. А оно, как бы это помягче сказать, является доказательством заниженной геополитической ответственности данного государства. Официальный Ереван, проще говоря, давно уже не беспокоится о репутации, меняя одно спонсора на другого.

И это то, что не может не вызывать, мягко говоря, непонимания со стороны России, для которой Армения долгое время была "форпостом на Кавказе". Пашинян уверяет, что отношения Армении с Российской Федерацией практичные как никогда и сосредоточены на конкретных вопросах, без эмоциональной упаковки. Но это не так.

"Галопирующая активность представителей Армении в подписании разного рода обязывающих документов о сотрудничестве со всеми и во всём может иметь неожиданные для этой страны и её народа сложные последствия", - написал в своем Telegram-канале председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.

А вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москва рассматривает решение Еревана о запуске процесса вступления в Евросоюз (ЕС) как начало выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Пришла свежая статистика за 11 месяцев: товарооборот России и Армении - $11,6 млрд, с ЕАЭС - порядка $12 млрд. При этом торговля с ЕС в разы меньше и падает. Это то, о чем говорит экономика и реальность", - отметил Оверчук, добавив, что исходя из экономической и торговой статистики, Армения была основным бенефициаром членства в Евразийском союзе.

Всего этого Армения может лишиться. И о такой угрозе криком кричат и армянские эксперты.

"В эфире Первого канала показывают капитуляционный акт Армении. С байденовской администрацией, не имеющей власти и никаких обязательств, власти РА подписывают соглашение о стратегическом партнерстве. В 1920 году обманули Севрским договором, а сейчас соглашением о "стратегическом партнерстве", - об этом на своей странице в соцсети Facebook написал политолог Азат Адамян.

Свой взгляд на случившееся озвучил и член Верховного органа РПА, бывший вице-спикер НС Эдуард Шармазанов. По его мнению, подписание Хартии о стратегическом партнерстве Армения-США ничего не даст нам на местах, а наоборот, ухудшит отношения с Россией и Ираном.

Наконец, крупнейшая армянская лоббистская организация в США, Армянский национальный комитет Америки (ANCA) также прокомментировала подписание соглашения о "стратегическом партнёрстве" между США и Арменией. ANCA раскритиковал это соглашение, назвав его формальной "пустой бумажкой", которая не приносит реальных выгод Армении.

Как-то все это, мягко говоря, не укладывается в логику утверждений Никола Пашиняна о том, что "проводимая Арменией сбалансированная внешняя политика достигает своего первичного рубежа". Куда правильнее рассуждать о том, что попытка Армении сменить своих внешних спонсоров вызывала шок и непонимание у тех, кто ранее поддерживал эту страну всем, чем только можно было. Но, судя по всему, официальный Ереван считает, что можно действовать, как Шер. То есть заявлять на весь мир о том, что не помнит с кем и где она потеряла девственность, в данном случае геополитическую. И такого рода действия Армении формируют соответственное к ней отношение.