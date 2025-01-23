Интеллектуальной экзекуции удалось избежать: о словах и делах Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

Начну с констатации очевидного. Нынешний Давосский экономический форум проходит под слоганом "Collaboration for the Intelligent Age" - "Сотрудничество в эпоху интеллекта". Трудно себе представить что-то более несопоставимое с персоной действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна, чем словосочетание "эпоха интеллекта" применительно к периоду правления Арменией ее премьер-министра Никола Пашиняна.

И это не только мой вердикт. Малообразованным Пашиняна называют и в самой Армении. Впрочем, второй и третий ее президенты, бывшие карабахские сепаратисты Роберт Кочарян и Серж Саргсян также вряд ли могли отличить Гегеля от Гоголя. Но, они все выброшены на историческую свалку, а вот Никол Воваевич нанес визит в Давос. Прибыл он туда на самолете. Велосипеда, ставшего привычным атрибутом армянского премьера в последнее время, не было.

Впрочем, не удивлюсь, если Пашинян в Давосе найдет время, чтобы покрутить педали. Ну и селфи разнообразных, в том числе и с Анной Акопян в кадре, он может сделать немало. Главная проблема для принимающей стороны состоит в том, чтобы армянский премьер не вздумал учить швейцарцев готовить блюда армянской кухни. Это я к тому, что Пашинян с недавних пор еще и в образе кулинара любит позиционировать.

Пока до этого не дошло. Пока Пашинян выступил на панельной дискуссии, организованной в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. И поведал он там о том, что Армения решила проводить сбалансированную и уравновешенную внешнюю политику. Серьезно? Страна, которая более четверти века держала под оккупацией территории Азербайджана, в Конституции которой до сих пор содержатся территориальные претензии к нашей стране и к Турции - она хочет проводить сбалансированную внешнюю политику? Не смешите мои тапочки, Никол Воваевич.

"Наши отношения с Ираном очень важны. Мы пытаемся установить дипломатические отношения с Турцией. Мы пытаемся заключить мирную сделку с Азербайджаном. И это, конечно, нелегко. Но, с другой стороны, не думаю, что это невозможно", изрек Пашинян. И это была чушь и ложь в каждом из предложений. Начиная с утверждений премьер-министра Армении про Иран.

Эта страна регулярно заявляет об одном и том же - что она против вмешательства в дела нашего региона стран, находящихся за его пределами. О том же, кстати, регулярно заявляет и Россия. А кто за уши тащит в наш регион Францию а вместе с нею и ЕС? Кто надеялся протащить сюда еще и США? Ответ очевиден - это пашиняновская Армения. Так что не надо, как говаривал со сцены Михаил Задорнов, "лохматить бабушку".

А уж касательно отношений с Турцией, при наличии территориальных претензий к ней и при продолжающихся спекуляций на теме "геноцида армян", как-то совсем нелепо говорить. Армении следует измениться самой, чтобы изменилось отношение к ней. В том числе и со стороны Азербайджана. И первый, большой шаг в этом направлении - внесение изменений в Конституцию Армении. При наличии там пунктов, указывающих на территориальные претензии к нашей стране, никакого мирного договора и быть не может.

А раз не может быть мирного договора, то все словесные упражнения Пашиняна, все его потуги выдать желаемое за действительное - это бесполезная трата времени. И в этом смысле Пашиняну было комфортно от того, что ему никто не стал возражать на очевидную чушь и ложь. Никол Воваевич знатно самоудовлетворился, избежав очередной интеллектуальной экзекуции. Такой, например, как та, что имела место в феврале 2020 года, на Мюнхенской конференции по безопасности.

Мы все помним за тем, сколь жалкий вид имел Никол Воваевич на дебатах под названием "Новые тенденции в нагорно-карабахском конфликте", где армянский премьер пытался противостоять Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Даже в Армении, после увиденного, схватились за голову, начав посыпать ее пеплом. Слишком уж очевидной оказалась интеллектуальная пропасть между руководителями Азербайджана и Армении.

Причем, что было особо важно, интеллектуальная экзекуция Пашиняна в Мюнхене имела место после того, как позиционирующий ныне в облике "голубя мира" прохиндей произнес свою провокационную фразу: "Карабах-это Армения и точка". Президент нашей страны Ильхам Алиев в итоге доказал, что Карабах-это Армения и восклицательный знак. И Пашинян теперь регулярно трещит о том, что признает территориальную целостность нашей страны.

Раньше надо было делать ему такие заявления. А еще лучше, раньше нужно было ему делать конкретные шаги на пути к миру, начав с вывода всех незаконных армянских вооруженных формирований с оккупированных на тот момент территорий Азербайджана. Пашинян этого не сделал. Он пошел иным путем. И получил в итоге военно-политическое фиаско. И теперь в Баку никого не волнует, какими словами и на какой панели он его пытается прикрыть. Мы ждем от Пашиняна не слов, а дел. Слов им, в том числе и откровенно нелепых, лживых, а порой и просто смешных, было сказано уже достаточно. Что в период, когда у Никола Воваевича была борода, что в период, когда он одержал над ней победу.