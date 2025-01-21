Дежурная ложь Мирзояна: когда "региональный тупик" мнит себя "прекрестком мира"

Автор: Акпер Гасанов

Целый ряд лживых заявлений озвучил сегодня глава МИД Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым. В том, что ему соврать, что стакан воды выпить, мы убеждались не раз. Тем не менее, обнаруживая очередной пример беззастенчивой лжи с его стороны, поражаешься скудности "инструментов" официального Еревана.

Очевидно же, что в нем, помимо безостановочного потока примитивной лжи, должно быть и нечто иное. Но, это в теории. А на практике мы видим привычную тягу главы МИД Армении к сотрясению воздуха очередным примером, мягко говоря, неправды.

Например, он заявил следующее:

"Армения находится на уникальном перекрестке, что может внести значительный вклад в развитие коммуникаций и повышение логистической привлекательности региона".

Сказать, что это бред, чушь, нелепица - значит ничего не сказать. Армения не включена ни в один крупный региональный транспортный проект. Есть она в проекте Баку-Тбилиси-Джейхан? Нет ее там. Есть она в проекте Баку-Тбилиси-Карс? И там ее нет. Можно перечислять и далее, но суть всех этих примеров не зависит от их количества. Главное тут состоит в том, что Мирзоян солгал.

Да, в этом есть вина не только нынешнего руководства Армении. Как говаривал один из героев известной советской кинокомедии, там "все украдено до нас". Проще говоря, процесс самоизоляции Армении произошел до прихода к власти Никола Пашиняна и его команды. Изначально взяв на вооружение политику территориальных претензий, реализовывая поистине фашистские планы, о которых рассуждал еще первый президент РА Левон Тер-Петросян, эта страна получила в ответ изоляцию от всего перспективного, что имело место на Южном Кавказе.

Фашистскую политику Тер-Петросяна продолжили, что было ожидаемо, два бывших карабахских сепаратиста, оказавшихся президентами Армении - Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Они, не без основания, рассчитывали на помощь трех стран-сопредседателе Минской группы ОБСЕ в поддержке оккупационной политики официального Еревана. О том, что Азербайджан в итоге все свое вернет, а Армения так и останется в самоизоляции, в Ереване даже не задумывались.

Не думал об этом и Никол Пашинян. Иначе бы не орал он, оказавшись в Ханкенди, что "Карабах - это Армения и точка". Кроме того, Пашинян и его команда прокладывали дороги из Армении на временно оккупированные территории Азербайджана, что было примером провокационной, враждебной, а вовсе не мирной повестки действующего премьер-министра Армении.

Сейчас же мы слышим, как А.Мирзоян лепечет что-то про то, что "Армения прилагает искренние усилия для достижения долгосрочного и прочно мира, который соответствует интересам всех стран региона".

Ложь, причем примитивная. У команды Пашиняна, членом которой является Мирзоян, было достаточно времени, с момента прихода к власти и до начала 44-дневной войны, для осуществления конкретных шагов к миру.

Начав, как того требовали известные резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН, с вывода всех незаконных армянских вооруженных формирований из временно оккупированных территорий нашей страны. Этого сделано не было. Наоборот, Пашинян спровоцировал боевые столкновения на товузском участке условной армяно-азербайджанской границы летом 2020 года.

Он же, отдав приказы своей армии стрелять по азербайджанским населенным пунктам, спровоцировал и 44-дневную войну. В ходе которой он же отдал приказ наносить ракетные удары по мирным азербайджанским городам, в результате чего погибли и получили ранения сотни азербайджанских стариков, женщин, детей. Конечно же, это никак нельзя назвать "искренними усилиями для достижения долгосрочного и прочно мира, который соответствует интересам всех стан региона".

Так что, не нужно Арарату Мирзояну столь явно выставлять себя в роли скомороха. Правда всем известна, она хронологически расписана. От Армении, на данном этапе, после краха всех ее планов по удержанию оккупированных территорий Азербайджана, требуется только соблюдать обязательства, которые она на себя взяла. Официальный Ереван должен уважать подпись Никола Пашиняна под трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.

Там четко написано:

"Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях".

Сделано это? Нет, не сделано. Вместо реализации Арменией официально взятых на себя обязательств, мы слышим очередную чушь от Арарата Мирзояна про какой-то мифический "перекресток мира". Слышать такое от страны, давно уже являющейся "региональным тупиком", мягко говоря, забавно. Но, ничего иного, как видим, в арсенале официального Еревана просто нет.

"Уже более четырех лет мы проявляем терпение. Уже более четырех лет мы хотим, чтобы этот вопрос был решен путем переговоров. Сколько мы должны ждать и почему должны ждать? То есть они должны все это учесть", - заявил, отвечая на вопросы журналистов отечественных телеканалов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Судя по тому, что несет Арарат Мирзоян, в Ереване не учли наши предложения. Тем хуже для них. Во всех смыслах слова.