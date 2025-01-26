Кто слушал Пашиняна - тот в цирке не смеется

Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью Общественной телекомпании своей страны. Сразу замечу, едва ли не каждое интервью героя "шашлычной революции" сопровождается поистине смехотворными умозаключениями, читая которые многие сограждане Никола Воваевича посыпают голову пеплом. В итоге, уже сложилась некая аксиома: кто слышал Пашиняна - тот в цирке не смеется.

Правда, дабы снизить негативный эффект от традиционно озвучиваемых им глупостей, Пашинян в ходе интервью напускает на себя вид решительный и даже, в некотором смысле, непоколебимый. Вот и на сей раз он попытался имитировать решительность, коснувшись суда над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении. То, что выдал Никол Воваевич можно назвать симптомом погружения его в мир галлюцинаций.

Чем они вызваны - вопрос к армянским эскулапам. Я лишь приведу доказательство того, что Пашиняна банально соврал.

"Процесс в Баку будет использован против Республики Армения. Вы хотите сказать, что мы рады, что они там? Там будут использовать психотропные препараты, чтобы извлечь из них показания против Республики Армения", - изрек он, вызвав к себе логичные вопросы.

Вопрос первый - значат ли слова Пашиняна, что официальный Ереван, выражая озабоченность за судьбу лидеров карабахской хунты, подтверждает, что все их действия были согласованы с руководством Армении? Это важно для протокола, так сказать. Чтобы знать, насколько велика разница между Пашиняном и лидерами карабахской хунты в плане совершенных против Азербайджана преступлений.

Вопрос второй - как бы Никол Пашинян воспринял фразу о том, что Нюрнбергский процесс будет использован СССР и их союзниками против гитлеровской Германии? Просто интересно. Ведь, преступления лидеров карабахской хунты, причем накопившиеся за долгие годы, носят такой же ужасающий характер, как преступления руководства нацистской Германии. Разница лишь в масштабах, а "основания" были схожие. В обоих случаях это - расизм, готовность убивать азербайджанцев ради достижения мифических армянских целей.

Вопрос третий - готов ли Пашинян доказать озвученное им обвинение в использовании психотропных препаратов против бывших лидеров карабахской хунты? Уверен, что нет. Потому, что никто и ничего подобного против них не использует. Да, мы и раньше знали, что Пашинян готов лгать, что называется, без перерыва для справления естественных надобностей. Но тут он умудрился переплюнуть самого себя.

"Мы используем наши ресурсы для их освобождения. Многие сильные страны мира могут столкнуться с подобными проблемами, и все не решается сразу", - заявил премьер-министр Армении.

Снова ложь и чушь, которые несколько опередили важное признание Никола Воваевича. Ведь он, по сути, признал соучастие официального Еревана в кампании очернения Азербайджана накануне СОР29, которая продвигалась мировым армянством для освобождения лидеров карабахской хунты.

Кроме того, в очередной раз приходим к выводу, что Пашинян снова готов выставлять самого себя в поистине идиотском свете. Ведь он, ранее оравший в Ханкенди про то, что "Карабах - это Армения и точка", потом стал клясться и божиться в уважении территориальной целостности Азербайджана. И вот, теперь он пытается заступаться за тех, кто с оружием в руках участвовал в оккупации наших земель, кто их грабил. Налицо - явное противоречие в заявлениях Пашиняна.

Естественно, что эти выкрутасы Пашиняна доказывают, что его словам, обещаниям, клятвам доверять не стоит. Он - классический политический хамелеон. Именно поэтому официальный Баку и заявляет о том, что без внесения изменений в Конституцию Армении, где содержаться территориальные претензии к Азербайджану. По сути, Никол Воваевич сам себя вывел на чистую воду. Попутно, сделав еще одно нелепое умозаключение.

Даже как-то неудобно ему напоминать, что с такими же проблемами, а речь идет о защите сепаратистов, оказавшихся на скамье подсудимых, могут столкнуться только те страны, которые на государственном уровне поддерживают сепаратизм, а с ними и территориальные претензии к иным странам. Иные страны мира, предпочитающие жить в мире с соседями и руководствоваться международным правом, банально не сталкиваются с такими же проблемами, как Пашинян, решивший впрягаться за коллективного араика арутюняна.

Как видим, количество глупостей, сказанных Пашиняном только в ответе на один вопрос, просто зашкаливает. Соответственно, для него самого же лучше было бы не затрагивать заранее проигрышную тему. Куда увереннее, гармоничнее и лаже искрометнее Пашинян выглядел, отвечая на вопрос о влиянии его поездок на велосипеде и процесс приготовления им яичницы на ситуацию в Армении. Этим, собственно говоря, он и мог бы ограничиться. Как минимум, нет бы глупо, лживо и провокационно выглядел бы.