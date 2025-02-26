Автор: Абдул Керимханов

Визит премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в Баку 24-25 февраля стал важным событием в укреплении двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном. Соглашения, подписанные в ходе визита, охватывают ключевые сектора экономики и свидетельствуют о растущем интересе обеих стран к углублению взаимных отношений в различных областях. Этот визит открывает новую страницу в истории двусторонних отношений, знаменуя вступление Азербайджана и Пакистана в новую эпоху стратегического партнерства, основанного на взаимном доверии и долгосрочном сотрудничестве.

Один из основных аспектов визита премьера Пакистана - подписание меморандумов о взаимопонимании в сфере энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства и таможенного сотрудничества. В частности, подписаны важные соглашения между азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR и пакистанскими компаниями Frontier Works Organisation и Pakistan State Oil Company Limited. Это сотрудничество обещает значительно расширить энергетические связи между двумя странами, а также улучшить инфраструктуру и логистику в обеих странах, что будет способствовать экономическому развитию.

Во время встречи с премьер-министром Пакистана в расширенном составе Президент Ильхам Алиев заявил о готовности Азербайджана инвестировать в проекты на территории Пакистана не менее $2 миллиардов.

"Во время моего государственного визита в Пакистан я официально заявил, что Азербайджан готов инвестировать в различные проекты в Пакистане не менее 2 млрд долларов. Мы уже получили относительно недавно список этих проектов, и наши команды занимаются их оценкой. Поэтому мы поставили с моим братом задачу в течение месяца все доработать и представить нам отчет по этому вопросу", - сказал Президент Азербайджана.

Эта цифра подчеркивает серьезность намерений Баку в развитии экономического сотрудничества с Исламабадом. Инвестиции могут быть направлены на различные проекты, включая модернизацию инфраструктуры, развитие сельского хозяйства и энергетического сектора, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению социальной и экономической ситуации в Пакистане.

Одним из наиболее значимых документов стал меморандум о взаимопонимании между таможенными службами Азербайджана и Пакистана. Это соглашение предусматривает внедрение электронного обмена данными, что позволит значительно ускорить процессы таможенной очистки товаров и повысить прозрачность торговых операций между странами. Подобные шаги также способствуют повышению уровня безопасности и уменьшению числа бюрократических барьеров, что является важным для оптимизации внешней торговли.

Помимо чисто экономического аспекта, визит премьера Пакистана имеет и большое геополитическое значение. С учетом того, что Индия активно развивает свои отношения с Арменией, укрепление стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном становится важным фактором в контексте баланса сил в регионе Южного Кавказа. Такое сотрудничество в первую очередь направлено на противостояние внешним угрозам и содействие в поддержании стабильности в регионе.

Азербайджан и Пакистан, поддерживая друг друга, могут сформировать мощный блок в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других международных организаций, что позволит эффективно противодействовать негативным внешним влияниям и попыткам вмешательства в дела этих стран. Это особенно важно в условиях напряженности, которую создает расширяющееся влияние Индии и других стран в регионе.

Необходимо также учитывать стратегическую роль Турции, которая активно развивает отношения как с Азербайджаном, так и с Пакистаном. В последние годы Анкара стала ключевым игроком на Кавказе и в Южной Азии, предлагая свою помощь и поддержку как Азербайджану, так и Пакистану в экономических и оборонных вопросах. Визит Шахбаза Шарифа в Баку и углубление сотрудничества с Азербайджаном можно рассматривать как часть более широкой стратегии, направленной на укрепление связей между этими странами и с Турцией.

Для Азербайджана укрепление связей с Пакистаном имеет особое значение на фоне отсутствия мирного соглашения с Арменией. Сотрудничество с Пакистаном и Турцией позволяет укрепить позиции Баку на международной арене, а также усилить свое влияние в региональных вопросах. Исламабад, в свою очередь, рассматривает Азербайджан как важного партнера для расширения своих экономических и стратегических позиций на Южном Кавказе и в Центральной Азии. С учетом растущего напряжения в Индийском океане и необходимости диверсификации своих международных альянсов, Пакистан активно ищет новые возможности для укрепления внешней политики и усиления своих позиций на международной арене.

Таким образом, визит премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в Баку - это значимый шаг к укреплению двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном во многих сферах. Подписанные соглашения открывают новые перспективы для расширения экономических связей и улучшения взаимных отношений. В то же время визит имеет важное геополитическое значение, поскольку усиливает стратегическое партнерство между двумя странами и влияет на региональный баланс сил на Южном Кавказе. В условиях растущей конкуренции и укрепления союзов в этом регионе такие шаги становятся важным фактором в обеспечении безопасности и стабильности для обеих стран.