Автор: Абдул Керимханов

Изменение климата - это глобальная проблема, которая не может быть решена одними лишь усилиями отдельных стран. Каждая страна, независимо от её экономического положения, должна ощущать свою ответственность за будущее планеты. Это потребует не только масштабных финансовых вложений, но и создания инновационных подходов к решению климатических вызовов, основанных на глобальном сотрудничестве, научных исследованиях и технологических достижениях. И только при условии такого единства, можно надеяться на реальные изменения, которые помогут стабилизировать климатическую ситуацию в мире.

Но что мы увидели в реальности? Накануне 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) мир стал свидетелем попыток США, Евросоюза и других западных стран политизировать вопрос, чтобы избежать ответственности, а также создать искусственные препятствия для определения новой финансовой цели. Эти действия вызывали серьёзные опасения, так как они затемняли реальную проблему изменения климата и отвлекали внимание от необходимости глобального сотрудничества. Вместо того чтобы сосредоточиться на интегративных решениях и совместной инициативе по сокращению выбросов, западные политики продолжали акцентировать внимание на своих корыстных интересах. Подобный подход усугублял текущие проблемы, делая необходимыми компромиссы и партнерства ещё более сложными.

Некоторые силы в США и Европейском Союзе использовали схожие подходы, чтобы сорвать дебаты на конференции COP29. Руководство ЕС пыталось на словах показать, что несмотря на внутренние противоречия и экономические трудности объединение остается лидером в борьбе с климатическими изменениями. Однако эти "усилия" поблекли на фоне открытой конфронтации с новыми политическими реалиями, и складывается ощущение, что реакция европейских стран на изменения в американской политике перевесила их собственные стратегические интересы. Обе стороны пытались использовать глобальные климатические обсуждения для продвижения своих геополитических интересов, что лишь углубило раскол в международной политике и затруднило достижение единого решения по важным экологическим вопросам.

Президент Европейского Союза и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сыграла ключевую роль в затягивании процесса согласования финансовой цели. Она знала, что в рамках договоренностей с американской администрацией было решено выделить минимальные средства на цели борьбы с изменением климата. Именно поэтому она не поехала в Баку. Отказ фон дер Ляйен посетить столицу Азербайджана воспринимается как не только упущенная возможность для диалога, но и как проявление крайне наплевательского подхода к решению глобальных задач. В условиях, когда сотрудничество с энергетическими партнерами становится все более критичным для достижения климатических целей, ее решение демонстрирует недостаток политической гибкости и стратегического мышления. Вместо того, чтобы показать активную позицию и стремление укрепить международные альянсы в сфере экологии и устойчивого развития, госпожа Урсула предпочла позицию "моя хата с краю, я ничего не знаю". Это создает впечатление, что ЕC не готов принимать вызовы современности и находить компромиссы, необходимые для продвижения на пути к устойчивому будущему.

Что касается министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, то у неё, в отличие от той же фон дер Ляйен, хватило смелости приехать на COP29 в Баку. Правда, вместо того, чтобы сосредоточиться на климатических вопросах, Бербок предпочла провести пресс-конференцию, на которой говорила о правах человека в Азербайджане. Она также встретилась с азербайджанской оппозицией и прозападными активистами в стране. В последний день обсуждений COP29 Бербок и вовсе была занята исключительно созданием напряженности. Такое поведение главы МИД Германии вызывает недоумение, поскольку вместо конструктивного участия в климатических переговорах она отвлекала внимание от ключевых вопросов, которые требуют немедленного решения. Позиционирование её визита как платформы для правозащитных инициатив в контексте климатического саммита выглядит как попытка использовать международную арену для продвижения собственных политических амбиций в преддверии парламентских выборов. Это не только подрывает авторитет Германии как ответственного участника глобальных изменений, но и отвлекает от общей цели - борьбы с климатическими изменениями, которые затрагивают права человека более прямым и серьёзным образом.

Тем не менее, под давлением международного сообщества ведущим западным странам пришлось пойти на компромисс с развивающимися странами в вопросах климатического финансирования. Этот компромисс привел к историческому соглашению, достигнутому в Баку. После долгих обсуждений участники COP29 согласовали новую коллективную количественную цель по климатическому финансированию в размере $300 млрд в год, что стало значительным достижением и заложило основу для дальнейшего увеличения финансирования в будущем.

Соглашение в Баку стало знаковым моментом в глобальных усилиях по борьбе с климатическими изменениями, так как оно предусматривало создание фонда, который будет финансировать экологические проекты в развивающихся странах. Важным аспектом этого соглашения стало признание необходимости справедливого распределения ресурсов, что позволит не только адаптироваться к последствиям изменения климата, но и способствовать устойчивому развитию. Главной целью фонда стало снижение уязвимости наименее развитых стран к климатическим катастрофам, что, в свою очередь, косвенно отразится на стабилизации глобальной климатической ситуации. Необходимо учитывать, что страны, оказавшиеся в наибольшей уязвимости перед лицом климатических катастроф, зачастую не обладают необходимыми ресурсами или техническим потенциалом для реализации экологических проектов. Это требует активной поддержки со стороны более развитых стран, а также создания международных механизмов, которые позволят развивающимся государствам эффективно использовать новые финансовые потоки.

Успех соглашения на COP29 не должен восприниматься как конечная цель, а скорее как начало долгого и трудного пути. Проблемы изменения климата требуют постоянного внимания и действий, которые должны охватывать не только финансовое обеспечение, но и технологические инновации, политическую волю, а также новые формы сотрудничества на уровне государств и частного сектора. В этом контексте роль частных компаний и инвесторов, способных обеспечить необходимые ресурсы для масштабных экологических проектов, будет не менее значимой, чем усилия национальных правительств. Чистая энергетика, устойчивое сельское хозяйство и управление природными ресурсами - это те области, где частные инвестиции могут существенно ускорить процессы перехода к устойчивому развитию.

Вовлечение в климатическую повестку стран, которые долгое время оставались на периферии глобальных дискуссий, также должно стоять на повестке дня. Некоторые развивающиеся государства, несмотря на свою уязвимость перед климатическими угрозами, долгое время оставались вне центров принятия решений из-за низкого уровня развития или политической изоляции. Сегодня эти страны должны стать полноправными участниками всех обсуждений, поскольку они не только нуждаются в поддержке для адаптации к изменениям, но и могут предложить уникальные решения, соответствующие их условиям. Использование локальных знаний и традиционных методов устойчивого земледелия, например, может стать важным элементом в общей стратегии борьбы с климатическими угрозами.

Наконец, международные климатические переговоры, такие как COP29, не могут оставаться исключительно ареною для борьбы с политическими и экономическими интересами ведущих стран. Всемирное сообщество должно развивать новый подход, в котором климатические вопросы будут выходить на первый план, а не быть использованными как инструмент для решения краткосрочных геополитических задач. Только при условии, что каждое государство будет готово поставить интересы планеты выше временных политических и экономических выгод, возможно достижение настоящего прогресса в борьбе с изменением климата. Без такого долгосрочного и всеобъемлющего подхода борьба с глобальными экологическими проблемами останется лишь набором деклараций и обещаний, не приводящих к реальным результатам.

Таким образом, соглашение в Баку станет важным шагом на пути к созданию более устойчивого и справедливого мира, где интересы как развитых, так и развивающихся стран будут учитываться и взаимно уважаться. Несмотря на все трудности, COP29 под председательством Азербайджана запомнится как историческое событие благодаря своей организации, участию и результатам, а также весомому вкладу в борьбу с изменением климата.