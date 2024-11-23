Карликовый Люксембург пытается прыгнуть выше своего роста

Автор: Абдул Керимханов

Люксембург - карликовое государство в центре Европы, которое можно пересечь наземным транспортом за несколько часов. Однако в политическом плане страна пытается прыгнуть выше своих возможностей. 23 ноября палата депутатов Люксембурга приняла три резолюции, направленные против Азербайджана и Турции. Очевидно, в Люксембурге возомнили, что мир не может функционировать без его "мощных дипломатических шагов". Ведь что может быть важнее мнения страны, чья территория чуть больше городского парка? Видать в этом мини-государстве рассчитывали на то, что после принятия псевдорезолюций в Баку и Анкаре схватятся за головы.

Неужели парламентарии всерьез размышляют, что Люксембург - это тот самый гигант, чьи геополитические ходы заставляют трепетать весь мир? И без одобрения Люксембурга любая международная политика - пустая трата времени. Учитывая соседство Люксембурга с Францией, где азербайджанофобия вышла на невиданный доселе уровень при руководстве Эммануэля Макрона, понятно откуда "ветер дует". И, конечно, откуда же ещё взяться такой решительности, как не от близости к Франции, чьи уроки "политического величия" Люксембург перенял на ура? Подобно тому, как котёнок, наблюдая за тигром, пытается рычать, Люксембург явно стремится повторить французскую модель поучений и назиданий, даже если их мишень - страны, находящиеся далеко за пределами привычной юрисдикции "великого" герцогства.

Пожалуй, это даже мило - представить себе, как депутаты Люксембурга, сидя в своих уютных офисах на фоне виноградников, разрабатывают масштабные стратегии "по изменению мира". "Эй, а давайте примем резолюцию! Прямо сейчас! И все обязательно нас поддержат!" - восклицания подобных светочей мысли, очевидно, звучат как самый мощный крик из преисподней. Давайте честно: если бы Люксембург вдруг исчез с карты мира, кто бы первым заметил? Возможно, разве что GPS-сервисы, да и то не сразу. Однако это не мешает герцогству ощущать себя международным судьёй. Вот они, те, кто словно надели мантию сверхдержавы, сидя на площади в четыре раза меньше Карабахского региона Азербайджана. Как теперь жить, если виноградно-бюрократическое герцогство вынесло свой строгий вердикт?

Не будем спорить - амбиции должны быть. Вот только их стоит соизмерять с реальностью. Люксембург - это своего рода политическая выскочка, которая звучит громко лишь на локальном уровне. С принятыми резолюциями в Баку и Анкаре, конечно, ознакомятся, пусть и ради смеха. В конце концов, хорошее настроение никому еще не мешало. Остается только порадоваться, что в мире есть такие самоуверенные государства, которые придают оттенок комедии международной дипломатии. Если бы Люксембурга не существовало, его, безусловно, стоило бы выдумать - как минимум для того, чтобы такие мелкие, но "влиятельные" игроки добавляли красок в серый политический пейзаж.

Ах, Люксембург, эта дипломатическая "супердержава", величие которой настолько ослепительно, что её резолюции, как маяки, указывают путь человечеству. Какая смелость! Какая непоколебимая вера в собственное мировое значение! Сарказм ситуации только усиливается, когда понимаешь, что эти резолюции, вероятно, не повлияют даже на местное меню в ресторанах Азербайджана и Турции, не говоря уже о международной политике.

Видимо, для министров и депутатов Люксембурга вопрос отношений со многими странами - это лишь вечная игра в "кто лучше дергает за ниточки". Так что, возможно, в следующий раз они напишут резолюцию против марсианских вторжений. Все-таки, грозить планетам с более обширной территорией - это под силу только им! Ну что ж, ждём следующего шага. Может, резолюция против Марса за отсутствие демократии? Или осуждение Сатурна за его кольца, которые "дискриминируют" прочие планеты? Люксембург, похоже, остановиться не намерен.

Но за всей этой комедийной иронией кроется важный вопрос: какую цель преследует Люксембург, принимая подобные резолюции? Вряд ли в герцогстве действительно верят, что их документы окажут реальное воздействие на международные отношения. Скорее всего, это способ напомнить о себе в мировой политической повестке, пусть и через подобные "символические" жесты. Быть в центре внимания - это естественное желание любого игрока, даже если его вклад кажется минимальным.

Однако такие шаги неизбежно порождают вопросы об их целесообразности. Когда маленькие государства с ограниченными ресурсами пытаются диктовать свою повестку крупным региональным игрокам, возникает ощущение, что это своего рода пиар-кампания. Конечно, право голоса в международных делах имеет каждая страна, независимо от размера, но есть разница между конструктивным участием и бесплодным декларативным активизмом.

В конечном итоге остается лишь надеяться, что в Люксембурге в скором времени додумаются о бесперспективности таких "дипломатических вспышек". И кто знает, может быть, однажды герцогство найдет более изящный и продуктивный способ продемонстрировать свою значимость в геополитике. А пока что миру приходится наблюдать за этими ничего не значащими резолюциями как за очередным эпизодом в нескончаемом спектакле мировой политики.