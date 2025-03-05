Ереван в истерике из-за заявлений Араика Арутюняна

Армения всегда пыталась убедить всех, что конфликт и оккупация это дело рук исключительно "карабахских ополченцев", а сама она не имеет к растянувшейся на почти тридцать лет трагедии региона никакого отношения.

Можно ли сказать, что показания, данные на судебном процессе в Баку Араиком Арутюнянном, ломают Еревану "игру"?

С этим вопросом Day.Az обратился к руководителю Аналитического центра "Иреван" Сохбету Мамедову.

"Да вы правы, Ереван пытался. Но мы-то прекрасно знали, что все беды исходят именно из столицы Армении. Впрочем, если копнуть глубже, Ереван, а точнее, националистические силы армян, во все времена были игрушкой в руках мировых акторов. Уверовав в обещания манны небесной, армянская сторона на протяжении столетий развязывала войны в регионе, в результате, что называется, получала по зубам, а потом ходила по миру и, проливая слезы, умоляла замолвить за них словечко", - сказал эксперт.

По словам Мамедова, он, как уроженец Армении и живой свидетель начала карабахских событий, может подтвердить: все началось именно в Ереване и оттуда руководилось вплоть до капитуляции Армении в ноябре 2020 года. И показания, данные на суде Араиком Арутюнянном, Левоном Мнацаканяном и другими, могут служить документальным подтверждением вины Еревана.

Еревана с треском проиграл затеянную им "игру", считает наш собеседник. Но это не означает, что армянская сторона на этом успокоится. Сегодня мы уже видим, как она пытается разыгрывать карту "этнической чистки" карабахских армян, смешав эту тему с "несправедливым" судом в Баку над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в совершении военных преступлений против нашего народа. Таков уж наш сосед, и мы должны быть всегда начеку, подчеркнул азербайджанский эксперт.

"Обе карабахские войны были войной между Арменией и Азербайджаном, в которой Ереван являлся агрессором. Армянская сторона и не скрывала, что ежегодно 25 тысяч призывников Армении проходили срочную воинскую службу на оккупированных территориях Азербайджана. Это делалось на глазах всего мира. Всеми операциями здесь руководил Генштаб ВС Армении. Показания же подследственных лишь пополнят документальную доказательную базу, подтверждающую факт агрессии Республики Армения против Азербайджана и оккупации на протяжении 30 лет его исконных территорий.

Кстати, Ереван уже реагирует на новости из зала суда, и достаточно истерично. Официальные лица соседней страны вопят на весь мир, что над "армянскими военнопленными", дескать, измываются в бакинской тюрьме и "выбивают нужные показания". Другими словами, пытаются перевести стрелки с сути дела на нас, мол, Баку злостный нарушитель прав человека. Но, как говорится, собака лает, а караван идет. Справедливость побеждает зло - и победа в 44-дневной войне тому свидетельство", - сказал Сохбет Мамедов.

Лейла Таривердиева