Нахчыван обрёл долгожданную энергетическую независимость

Автор: Абдул Керимханов

5 марта в Анкаре в формате видеосвязи состоялась церемония открытия долгожданного газопровода Ыгдыр-Нахчыван. В этом знаменательном событии для Азербайджана и Турции приняли участие два лидера, оказывающие решающее влияние на развитие энергетической и транспортной инфраструктуры региона - Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган. Этот день стал историческим, поскольку с открытием газопровода Нахчыван, отрезанный от материковой части Азербайджана на протяжении более века, наконец-то обрёл энергетическую независимость.

Нахчыван - это не просто географическая область. Это оплот, живущего в этом регионе азербайджанского народа, который, несмотря на все трудности, не только сохранял свою идентичность, но и становился всё более сильным. Более 100 лет изоляции со стороны Армении сделали свою работу, и каждый шаг, сделанный для восстановления энергетической связи с Азербайджаном, был шагом к возрождению справедливости и уверенности в завтрашнем дне. Это долгожданное событие открывает новые горизонты, укрепляя позиции Нахчывана в глобальной энергетической системе.

Газопровод Ыгдыр-Нахчыван является уникальным проектом, который стал возможным благодаря прочной дружбе и стратегическому партнёрству между двумя братскими странами - Турцией и Азербайджаном. Этот проект позволит не только обеспечить Нахчыван газом, но и откроет новые возможности для экономического роста и стабилизации региона, который ранее был зависим от внешних поставок.

Появление этого газопровода стало ответом на многолетнюю проблему, когда Нахчыван, несмотря на свою стратегическую важность, испытывал трудности с обеспечением энергией. С момента, когда в 1920 году Советская власть отделила Западный Зангезур от Азербайджана, связь между Нахчываном и остальной частью страны была прервана. Этот исторический момент стал одной из причин, по которой Нахчыван оказался в энергетической блокаде.

Но несмотря на все трудности, ни одна угроза не смогла сломить дух нахчыванцев. Вспомним времена Первой Карабахской войны, когда в 1992 году Армения оккупировала Карабах и попыталась взять в блокаду Нахчыван. Однако, благодаря мудрому руководству Гейдара Алиева, и поддержке Турции, с помощью построенного моста "Умид" были обеспечены жизненно важные поставки и защита региона.

Сегодня же открытие газопровода Ыгдыр-Нахчыван стало важным шагом в обеспечении долгосрочной энергетической безопасности этого региона. Газ будет поступать в Нахчыван через территорию Турции, избавляя регион от внешней зависимости и гарантируя стабильность для почти полумиллиона граждан, проживающих на его территории.

Газопровод Ыгдыр-Нахчыван не только укрепляет энергетическую безопасность региона, но и является символом беспрецедентного сотрудничества между Турцией и Азербайджаном. Этот проект завершает ряд успешных энергетических и транспортных проектов, таких как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP, которые уже изменили энергетическую карту Евразии. Азербайджанский газ, транспортируемый через Турцию, обеспечивает энергией десятки стран, включая европейские государства.

Один из ключевых аспектов этого проекта - это его стратегическое значение не только для двух стран, но и для всего тюркского мира. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, являющаяся неотъемлемой частью инфраструктуры, укрепляет связи между Азербайджаном и Турцией, открывая новые пути для развития и объединения всего тюркского мира.

Для жителей Нахчывана это событие имеет особое значение. Это не просто технический проект, а символ восстановления справедливости и независимости. Нахчыванцы получили возможность уверенно смотреть в будущее, не опасаясь энергетической изоляции. Сегодня, когда этот проект реализован, они могут почувствовать полную уверенность в завтрашнем дне и гордость за то, что их земля снова обрела важнейшее звено в энергетической цепочке.

Таким образом, церемония открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван - это не просто новый этап в жизни Турции и Азербайджана, но и подтверждение того, что братство и сотрудничество двух стран продолжают оставаться фундаментом для решения самых сложных задач, с которыми сталкивается наш регион. Этот проект наглядно демонстрирует, что единство и стратегическое партнёрство способны преодолевать любые барьеры, открывая новые возможности для развития. Он также служит важным сигналом для всего мира: Турция и Азербайджан идут вперёд, укрепляя свою независимость и прокладывая путь к ещё большему процветанию.