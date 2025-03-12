Автор: Абдул Керимханов

11 марта стал важным и знаковым днем для Азербайджана и Северной Македонии - двух стран, активно развивающих двусторонние отношения и расширяющих горизонты сотрудничества. Лидеры обеих стран, Ильхам Алиев и Гордана Силяновска-Давкова, провели продуктивные переговоры как в узком кругу, так и в расширенном составе, а также выступили с заявлениями для прессы. Этот визит стал важной вехой в углублении партнерства между Баку и Скопье, открывая новые перспективы для дальнейшего взаимодействия. Визит Президента Северной Македонии в столицу Азербайджана стал символом нового этапа в развитии связей между Балканами и Южным Кавказом.

Одним из ключевых моментов визита стало обсуждение энергетического сотрудничества. Азербайджан, став весомым игроком на энергетической арене Европы, продолжает расширять географию своих поставок газа, и Северная Македония уже в конце прошлого года начала получать азербайджанский газ. Этот шаг стал значимым вкладом в энергетическую независимость страны. Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность продолжения поставок газа и отметил возможность увеличения объемов в будущем благодаря разработке новых газовых месторождений в Азербайджане.

"Позитивным признаком последних месяцев стало начало сотрудничества двух стран в энергетической сфере. Азербайджанский газ уже поставлялся на рынок Северной Македонии. Это произошло в конце прошлого года. А в этом году Азербайджан будет регулярно обеспечивать ваш рынок природным газом. В дальнейшем мы можем увеличить поставки до необходимого объема, потому что активно работаем над вводом в эксплуатацию новых газовых месторождений", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Регулярное снабжение Северной Македонии азербайджанским газом в текущем году значительно укрепит энергетическую безопасность в регионе. Этот шаг также является частью более широкой стратегии Азербайджана, направленной на обеспечение Европейского континента надежными источниками энергии. Развитие энергетических связей между странами - это важный элемент долгосрочного стратегического партнерства, который оказывает влияние не только на два государства, но и на всю Европу, нуждающуюся в альтернативных источниках энергии.

Однако визит Президента Северной Македонии не ограничивался исключительно экономикой и энергетикой. Он также стал ярким примером использования культурной дипломатии для укрепления взаимопонимания и дружбы между народами. Президент Силяновска-Давкова подчеркнула, что в рамках визита она планирует ближе ознакомиться с культурной жизнью Азербайджана.

"Ваша страна создала первую республику на мусульманском Востоке, также именно здесь были созданы первая опера, первая филармония. Эта страна отличается своей богатой культурой. Как я уже сказала в прошлый раз, в свой нынешний приезд я побываю в музеях, которые не смогла посетить в первый раз. Выражаю Вам благодарность за эту возможность", - сказала глава Северной Македонии, обращаясь к лидеру Азербайджана.

Помимо укрепления дипломатических связей, культурный обмен открывает новые возможности для совместных инициатив на глобальном уровне. Одним из таких примеров станет Глобальный форум, который пройдет в Баку с 13 по 15 марта, став важной вехой для развития гуманитарных отношений между Азербайджаном и Северной Македонией. Президент балканской страны примет участие в этом событии, организованном Международным центром Низами Гянджеви, и обменяется ценными мыслями с мировыми лидерами и экспертами. Форум создаст платформу для обсуждения актуальных мировых проблем, включая вопросы устойчивого развития, международного взаимодействия и культурного обмена. Ожидается, что участие в форуме укрепит не только двусторонние отношения, но и станет основой для создания новых совместных инициатив в области науки, образования и технологий. Такое событие подчеркивает важность дипломатии и культурных связей в построении мостов между различными регионами и народами.

Несмотря на относительно недавнее начало двусторонних отношений, визит Президента Северной Македонии в Баку укрепляет уверенность в перспективах сотрудничества. Северная Македония, являясь важным партнером для стран Балкан, и Азербайджан, который активно укрепляет свои позиции на международной арене, открывают новые возможности для взаимовыгодной кооперации в таких сферах, как энергетика, образование и туризм. Азербайджан, благодаря своему стратегическому расположению и разнообразным ресурсам, продолжает развивать потенциал, расширяя горизонты взаимодействия с партнерами по всему миру.

Президент Силяновска-Давкова также подчеркнула, что важной частью будущего сотрудничества станет развитие образовательных обменов и взаимодействие между университетами, что будет способствовать укреплению гуманитарных связей и молодежных инициатив. Азербайджан, с его многолетним опытом в организации международных форумов, продолжит предоставлять платформу для продуктивных встреч и обсуждений мировых проблем.

Таким образом, визит Президента Северной Македонии в Азербайджан стал важным шагом в развитии двусторонних отношений и открыл новые возможности для углубленного сотрудничества. Расширение связей в ключевых сферах подчеркивает стратегический характер партнерства, что открывает перспективы для дальнейшего роста в экономическом, культурном и образовательном обменах. Этот визит создает основу для более тесного взаимодействия между двумя регионами, что особенно важно в условиях современных глобальных вызовов. В конечном итоге, это партнерство может стать образцом для других стран, стремящихся построить эффективные отношения в условиях глобализации.