Американский эксперт разоблачил антиазербайджанский вброс на Washington Post

Автор: Мехти Ахмедзаде

На днях мы писали о том, как The Washington Post, опубликовавший статью против Азербайджана, опустился до уровня фейков. Автором статейки оказался Майкл Рубин - старший научный сотрудник Американского института предпринимательства (AEI), который, как и ожидалось, является агентом армянского лобби.

Рубин активно освещает вопросы, связанные с Арменией. Конечно, не за бесплатно. В своих публикациях он часто критикует политику США в регионе Южного Кавказа, утверждая, что "недостаточная поддержка Армении способствует эскалации напряженности". Например, он считает, что предлагаемые суммы помощи Армении несоразмерны с ее потребностями и сравнивает их с более значительными объемами помощи, предоставляемой другим странам. Рубин любит писать антиазербайджанские заказные статейки, по методичке, упоминает "нападение на армянские территории" и "разрушение армянского культурного наследия". Кроме того, он осуждает Вашингтон за отношения с Баку.

Его последний "шедевр" под названием "Израиль не должен поддаваться на уловки троянского коня в лице Азербайджана" был настолько абсурден, что в Washington Post вчера появилась очередная статья - от американского аналитика по международной политике Ближнего Востока ​Майкла Дорана, который высказал все, что думает об этом заказном материале.

Опровергая предвзятый текст Рубина, Доран подчеркнул несправедливую критику в адрес Азербайджана.

Он напомнил, что Азербайджан координирует действия с США и помогает смягчить энергетические кризис в Европе.

"Здесь нет никаких скрытых планов. Г-н Рубин также утверждает, что Азербайджан угрожает Израилю. Где? Учитывает ли он в своей статье взгляды Израиля? В прошлом месяце я встречался в Иерусалиме с высокопоставленными должностными лицами, которые единогласно описали Азербайджан как одного из главных союзников Израиля. Баку по их признанию, оказал решающую помощь во время войны Израиля против ХАМАС. Азербайджанская еврейская община находится в большей безопасности и лучше интегрирована в общество, чем евреи в большинстве европейских стран", - подчеркивает Доран.

По его словам, обвинение Рубина в том, что Азербайджан "изгнал" население из Карабаха, также ложно.

"Большинство армянских мирных жителей решили уехать, а те, кто остался, живут без каких-либо проблем. Если территориальная целостность имеет значение в Украине, то она должна иметь значение и здесь. Карабах - международно признанная территория Азербайджана, которая находилась под оккупацией со стороны Армении на протяжении почти трех десятилетий. Отсюда были перемещены около 800 000 азербайджанцев", - напомнил Рубину аналитик.

В статье Дорана также отмечается, что Азербайджан стратегически важен для Запада.

"Это единственная страна в мире, которая граничит и с Россией, и с Ираном. Без сильного и независимого Азербайджана не было бы Среднего коридора, единственного сухопутного пути из Центральной Азии в Европу, который не контролируется ни Москвой, ни Тегераном. Без Азербайджана не было бы Южного газового коридора, который поставляет газ союзникам Америки по Организации Североатлантического договора. Если США хотят конкурировать с Россией и Китаем в Евразии им нужен такой партнер", - заключает Доран.