The Washington Post опустился до анонимных фейков

Автор: Ибрагим Алиев

На днях на The Washington Post вышла статья Сета Кропси и Джозефа Эпштейна, посвященная тому, что Азербайджан является другом Израиля в мусульманском мире.

Кропси - американский политический деятель и эксперт в области оборонной стратегии и военно-морских дел. Свою государственную карьеру начал в качестве помощника министра обороны Каспара Вайнбергера. Позднее занимал должность помощником заместителя министра ВМС США в администрации Рейгана и Джорджа Буша-старшего. Он внёс значительный вклад в разработку морской стратегии США, реформирование оборонного сектора и развитие сил специального назначения. Был связан с аналитическими центрами Hudson Institute и American Enterprise Institute. В 2022 году основал и возглавил Институт Йорктауна (Yorktown Institute). Автор книг Mayday: The Decline of American Naval Supremacy и Seablindness о состоянии и будущем американского военно-морского флота.

Эпштейн, в свою очередь, является американским писателем, эссеист и редактор, широко известный своими интеллектуальными эссе и рассказами. С 1975 по 1997 год был редактором журнала The American Scholar (орган философского общества Phi Beta Kappa), где публиковался под псевдонимом "Аристид". Он написал множество книг на темы амбиций, снобизма, зависти, дружбы и обаяния, а также сборники рассказов и эссе. Его статьи публиковались в таких известных изданиях, как The New Yorker, Harper's Magazine и The Atlantic Monthly. В 2003 году он получил Национальную гуманитарную медаль США за вклад в развитие гуманитарных наук.

В своей статье авторы размышляли об утверждении Азербайджаном и Арменией 15 пунктов мирного соглашения. По их мнению, соглашение дает Азербайджану стратегическую опору в регионе и за его пределами. Так же в статье рассказывается о дружественных отношениях нашей страны с Израилем. В частности, авторы напомнили о том, что офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху в начале марта объявил, что Израиль стремится "создать прочную основу для трехстороннего сотрудничества" с США и Азербайджаном.

Публикация такого материала на страницах WP говорит о том, что Азербайджан воспринимается как надёжный и стратегически важный партнёр на международной арене. Особенно это актуально в контексте стремительно меняющейся геополитической обстановки, где мусульманская страна, сохраняющая тёплые отношения с Израилем и одновременно выстраивающая тесное сотрудничество с США, становится важным элементом в уравнении региональной стабильности и безопасности.

Азербайджан, как светское, толерантное государство, является естественным мостом между Востоком и Западом. Укрепление азербайджано-израильских связей - это пример для других государств региона и демонстрация того, что альянсы, основанные на общих интересах, могут преодолеть религиозные и исторические барьеры.

Способность нашей страны поддерживать дипломатический баланс и быть инициатором мирного процесса с Арменией укрепляет ее международную репутацию как ответственного участника мировой политики.

Такой расклад, конечно же, не нравится противникам нашей страны, как среди мирового армянства, так и на Западе. И вот спустя неделю на том же The Washington Post вышла вторая статья - без автора и с диаметрально противоположным мнением. Ее заголовок - "Израиль не должен поддаваться на уловки троянского коня в лице Азербайджана".

Если коротко, то в статье отмечается, что Кропси и Эпштейн "абсолютно неправы и наивны".

"Азербайджан и Иран являются партнерами. В 2021 году Баку подписал газовое соглашение с Тегераном, что помогло избавить иранские власти от "максимального давления" Вашингтона. Армения торгует с Ираном по необходимости из-за блокады, введенной Азербайджаном и Турцией. Торговля Азербайджана с Ираном почти такая же, но это вопрос выбора", - утверждает неизвестный писака, как бы намекая на то, что в Баку могут предать Тель-Авив.

Отсутствие автора говорит о том, что, во-первых, статейка заказная. Наверное, даже написанная армянскими лоббистами в надежде "нейтрализовать" первую, положительную статью. Очевидно, что укрепление отношений США и Израиля с Азербайджаном не на руку третьим силам. Во-вторых, используя широкую аудиторию Washington Post преследуется цель посеять недоверие и заставить израильскую сторону усомниться в искренности Баку.

Подобные попытки информационного саботажа не новы - они давно стали частью широкой кампании, направленной против внешнеполитического курса нашей страны, особенно в тех направлениях, где наблюдается очевидный прогресс.

Анонимность автора лишь подчеркивает слабость и предвзятость аргументов: вместо анализа - манипуляции, вместо фактов - домыслы. Такое целенаправленное очернение свидетельствует о растущем влиянии Азербайджана на международной арене. Чем громче звучит голос Баку, тем больше усилий предпринимают завистники, чтобы его заглушить. Однако правда в том, что Азербайджан, будучи мусульманским, но при этом светским и прагматичным государством, стал редким примером цивилизованного партнёрства на пересечении исламского мира и Запада.

Те, кто пытается очернить Азербайджан, на самом деле боятся нашего успеха. Боятся того, что страна, которая сочетает мусульманскую идентичность с современными ценностями, открытостью миру и стратегическим мышлением, способна сломать устоявшиеся стереотипы и выйти за рамки навязанных шаблонов. Боятся того, что Баку становится новым центром влияния, с которым Запад всё чаще говорит не как с объектом, а как с равным партнёром.

Сегодня Азербайджан демонстрирует, что возможно строить мосты там, где другие возводят стены. И это не устраивает тех, кто десятилетиями зарабатывал политические очки на конфликтах, на вражде, на изоляции. Им нужен Азербайджан как проблема. Но мировой повестке нужен Азербайджан как решение.

Поэтому в любом подобном пассаже без подписи есть не истина, а страх. Страх перед будущим, где Азербайджан уверенно занимает своё место - и делает это на глазах у всего мира.

А Washington Post стоило бы задуматься и проверять, что она публикует. Будучи одним из флагманов американской журналистики, издание обязано не поддаваться влиянию лоббистских групп, которые пытаются использовать его авторитет для продвижения узкополитических интересов. Публикация анонимных материалов с явно ангажированной риторикой подрывает доверие к самой платформе и заставляет сомневаться в её редакционной независимости.