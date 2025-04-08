ПАСЕ окончательно превратилась в армянский клуб жалобников

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Избавившись от представителей Азербайджана, в Парламентской ассамблее Совета Европы от души резвятся. Армянская делегация, парламентарии из стран-опекунов и чиновники Совета Европы с большим удовольствием, что называется, промывают косточки Азербайджану.

Смешно наблюдать, как вся эта шушера горячо обсуждает внутренние дела отсутствующей на сессии суверенной страны, не касающиеся ни Армении, ни Европы, ни мирового сообщества. Поднимать эти вопросы было бы хоть как-то оправдано, присутствуй в зале азербайджанская делегация. А так просто сотрясение воздуха. Армяне чего-то хотят от ПАСЕ, а та не понимает, что именно. Какой смысл жаловаться на Азербайджан парламентской структуре, которая ничего не решает? Даже если бы Ассамблея не обошлась свински с нашей делегацией, все равно она неправомочна была бы вмешаться во внутренние дела Азербайджана и указывать его судебной власти, что и как делать.

На прошедшем накануне заседании ПАСЕ армянские представители просто затерроризировали комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О'Флаэрти вопросами о Рубике Варданяне и добровольных переселенцах из Карабаха.

Вначале депутат Армен Геворкян потребовал от комиссара доложить, что СЕ собирается делать, чтобы наказать Баку за привлечение к суду военных преступников и финансистов терроризма. Тот принялся оправдываться, что этот вопрос, мол, для него является "высоким приоритетом", что дважды обращался к Баку относительно посещения содержащихся под стражей. И клятвенно пообещал, что будет продолжать попытки, так как просто мечтает посетить Азербайджан и "затронуть все вопросы прав человека на этой территории".

Едва комиссар по правам человека отдышался, как на него наехала Арусяк Джулакян, потребовавшая ответа на вопрос о правах армянских сепаратистов. К великому неудовольствию армянской делегации О'Флаэрти не стал стучать кулаком и навешивать на Баку всех собак. Только сказал об обеспечении прав тем, кто хочет вернуться в Карабах, так как "это будет иметь решающее значение для будущего". А от следующих слов комиссара в Ереване, наверняка, заерзали. "Что касается Армении, я бы посоветовал вам продолжать оказывать радушный прием тем людям, которые приехали из Карабаха", - сказал комиссар СЕ по правам человека. Армянская сторона, наверняка, поняла, что было сказано. А если не поняла, объясним: добровольные переселенцы из Карабаха в Армении всерьез и надолго, точнее - навсегда. И лучше научиться жить рядом с шуртвацами. Все равно ведь придется, потому что международные организации не имеют ни прав, ни инструментов заставить Азербайджан открыть двери иностранным гражданам, тридцать лет незаконно проживавшим на его территории.

Счастье для армянской делегации, что вмешательство во внутренние дела Азербайджана происходило в отсутствие азербайджанских парламентариев, иначе той же Арусяк пришлось бы пожалеть о своем вопросе. Потому что наши представители немедленно подняли бы тему возвращения азербайджанцев в Армению и ситуация перестала бы быть для армянской делегации такой комфортной.

Армянская сторона должна четко понимать, что, требуя от международных структур обеспечить возвращение армян в Карабах, она загоняет себя в ловушку. Совершенно исключено, что Баку позволит поднимать этот вопрос без параллельного решения вопроса возвращения азербайджанских беженцев в Армению. Эти два вопроса прочно связаны, еврочиновники это хорошо понимают, поэтому всегда очень нервозно воспринимают, когда Азербайджан обрывает слезовыжимательные обсуждения о "беспрепятственном и достойном возвращении" армян в Карабах. Беспрепятственного (в понимании армянства и его болельщиков) возвращения армян в Карабах не будет в любом случае. Но само по себе возвращение на основе азербайджанских законов и после принятия азербайджанского гражданства может произойти параллельно возвращению на тех же условиях азербайджанцев в Армению.

Эти реалии уже всем ясны, поэтому чиновники СЕ и ЕС больше не несут ту ахинею, какой хотел порадовать армян бывший спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар. В одном из интервью армянским СМИ он назвал возвращение армян в Карабах и возвращение азербайджанцев в Зангезур "совершенно разными вопросами, которые нельзя смешивать".

Азербайджан уже смешал эти два вопроса, и армянство добилось вычленения азербайджанской делегации из ПАСЕ в надежде нейтрализовать эти реалии. Но результатом стало еще большее разочарование.