Армянство объявило войну Трампу

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Дональд Трамп испортил армянству праздник. Армяне ожидали, что в послании по случаю годовщины событий 1915 года в Османской империи он продолжил заложенную Байденом традицию и назовет эти события "геноцидом". Предвыборные неосторожные заявления нового главы администрации США вселили в армянство излишние надежды. Но наступило 24 апреля, которое для армянства является лакмусовой бумажкой, по которой они определяют степень "зрелости" того или иного хозяина Белого дома для реализации армянских интересов. Оказалось, что Трамп еще "не созрел".

В традиционном послании по случаю 24 апреля Дональд Трамп не употребил слова "геноцид", назвав события 1915 года "мец ехерн", что по-армянски означает "великая катастрофа". То, что случилось в 1915 году, действительно было катастрофой, но не для армян, а для турецкого народа, который подвергся реальной резне со стороны армянского населения, которое когда-то пригрел и обласкал. На свою голову.

Напомним, что Джо Байден в 2021 году первым из американских президентов произнес в своем послании 24 апреля слово "геноцид". Радости армянства не было предела. Этот факт и то, что старик Байден продолжал говорить о "геноциде" все последующие годы, армяне расценили как официальное признание Америкой их мифа. Во время первого срока правления Трампа того же ожидали и от него, однако Трамп, как и другие его предшественники, не выполнил обещаний, которые традиционно даются перед выборами армянской диаспоре. Только Байден пошел на поводу. Хотя, как утверждали тогда некоторые источники, дело было в составителе его послания. То есть старику с когнитивными проблемами попросту подсунули такой текст.

Так вот, не услышав от Трампа волшебного слова, армянство США встало на дыбы. Президента Трампа назвали "трусом", а его послание "позорным отступлением". Руководитель Армянского национального комитета Америки (ANCA) Арам Амбарян договорился до того, что обвинил Трампа в том, что он "поддался турецким угрозам и уклонился от ответственности". Армянские эксперты накинулись на президента США с упреками, утверждая, что он рядом с Байденом "и близко не стоял". Армянам еле удалось добиться "геноцида" от Белого дома в лице Байдена, а тут пришел Трамп и все испортил. Теперь, пишут армянские медиа, придется начинать все сначала.

ANCA не ограничился одними заявлениями, а организовал "шествие справедливости" к Белому дому в знак простеста. О чем комитет сообщил в своем блоге в Х.

Очень смешно читать подобное. По всему видно, что армянство, несмотря на все затрещины и поражения, продолжает считать себя центром вселенной. Армянство уверено, что армянский вопрос является проблемой номер один для сверхдержавы и все, что бы не происходило в мире, вертится вокруг интересов армян. Оно никак не может смириться с тем, что поезд ушел и армянам уже не выжать из своего безобразного мифа больше, чем они уже получили.

Несмотря на всю свою эксцентричность, Дональд Трамп (в отличие от Джо Байдена) политик дальновидный. Зачем ему портить отношения с Анкарой? У них с президентом Эрдоганом полное взаимопонимание, и это для Штатов куда важнее, чем интересы армян. Администрации Байдена, кстати, после его выходки в 2021 году, пришлось так и эдак подлизываться к Анкаре, чтобы загладить глупость своего президента. Помнится, Блинкен разве что не извинился, рассказывая журналистам, что Байден своим заявлением совсем даже не пытался возложить вину на Турцию. Нет и еще раз нет. Этими заявлениями он фактически нивелировал тот эффект, на который рассчитывали армяне. Ведь вся затея с "геноцидом" была направлена как раз на то, чтобы осудить Турцию и заставить ее каяться и платить.

Так что армянству не стоит с таким волнением ожидать заявлений из Белого дома. Американские интересы всегда будут побеждать армянские.