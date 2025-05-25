Эмине Эрдоган поделилась впечатлениями от выступления карабахских скакунов в Турции

Первая леди Турции Эмине Эрдоган поделилась на своей странице в X публикацией в связи с выступлением карабахских скакунов на VII Международном фестивале этноспорта и культуры в Стамбуле.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Уникальное шоу карабахских скакунов, покорившее сердца на VII фестивале фестивале этноспорта и культуры...

Сегодня культура одной нации нашла отклик в сердцах другой.

Два государства, одна нация; всегда едины в культуре, сердце и будущем".

Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга наблюдали за выступлением азербайджанских участников на Фестивале этноспорта и культуры.