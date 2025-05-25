https://news.day.az/politics/1755394.html Эмине Эрдоган поделилась впечатлениями от выступления карабахских скакунов в Турции - ВИДЕО Первая леди Турции Эмине Эрдоган поделилась публикацией в связи с выступлением карабахских скакунов на VII Международном фестивале этноспорта и культуры в Стамбуле. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Уникальное шоу карабахских скакунов, покорившее сердца на VII фестивале фестивале этноспорта и культуры...
Эмине Эрдоган поделилась впечатлениями от выступления карабахских скакунов в Турции - ВИДЕО
Первая леди Турции Эмине Эрдоган поделилась на своей странице в X публикацией в связи с выступлением карабахских скакунов на VII Международном фестивале этноспорта и культуры в Стамбуле.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Уникальное шоу карабахских скакунов, покорившее сердца на VII фестивале фестивале этноспорта и культуры...
Сегодня культура одной нации нашла отклик в сердцах другой.
Два государства, одна нация; всегда едины в культуре, сердце и будущем".
Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга наблюдали за выступлением азербайджанских участников на Фестивале этноспорта и культуры.
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