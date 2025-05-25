«Одна нация, два государства» - всегда едины, целостны

Уникальное выступление карабахских скакунов на VII культурном фестивале по этноспорту тронуло сердца. Культура одного народа отозвалась сегодня в сердце другого. "Одна нация, два государства" - всегда едины и целостны - в культуре, сердце и будущем.

Как сообщает Day.Az, супруга Президента Турции Эмине ханым Эрдоган поделилась этими высказываниями в аккаунте в социальных медиа после просмотра грандиозной шоу-композиции "Победа", представленной азербайджанской делегацией на VII Международном культурном фестивале по этноспорту.

В публикации также были изображены флаги Азербайджана и Турции.

Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга наблюдали за выступлением азербайджанских участников на Фестивале этноспорта и культуры.