https://news.day.az/showbiz/1755115.html Халит Эргенч признан виновным в суде Турецкие актеры Халит Эргенч и Рыза Коджаоглу признаны виновными по делу о даче ложных показаний в рамках расследования протестов в Гези-парке. Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, приговор был вынесен по обвинению в даче ложных показаний в деле, связанном с менеджером актеров Айше Барым.
Халит Эргенч признан виновным в суде
Турецкие актеры Халит Эргенч и Рыза Коджаоглу признаны виновными по делу о даче ложных показаний в рамках расследования протестов в Гези-парке.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, приговор был вынесен по обвинению в даче ложных показаний в деле, связанном с менеджером актеров Айше Барым.
По решению суда Халит Эргенч приговорен к 1 году 10 месяцам и 15 дням лишения свободы, а Рыза Коджаоглу - к 1 году и 8 месяцам.
Оглашение приговора отложено.
Отметим, что первое судебное заседание по этому делу состоялось 9 мая.
Ранее сообщалось, что в Турции арестованы десятки военнослужащих из-за связей с FETÖ.
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