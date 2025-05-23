Халит Эргенч признан виновным в суде

Турецкие актеры Халит Эргенч и Рыза Коджаоглу признаны виновными по делу о даче ложных показаний в рамках расследования протестов в Гези-парке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, приговор был вынесен по обвинению в даче ложных показаний в деле, связанном с менеджером актеров Айше Барым.

По решению суда Халит Эргенч приговорен к 1 году 10 месяцам и 15 дням лишения свободы, а Рыза Коджаоглу - к 1 году и 8 месяцам.

Оглашение приговора отложено.

Отметим, что первое судебное заседание по этому делу состоялось 9 мая.

Ранее сообщалось, что в Турции арестованы десятки военнослужащих из-за связей с FETÖ.