Гобустанский государственный историко-художественный заповедник словно магнит притягивает туристов, и это не случайно. Здесь обнаружено огромное количество наскальных изображений, подскальные жилища, стоянки древнего человека, курганные захоронения. Скалы Гобустана насчитывают около 6000 рисунков, которые создавались со времен мезолита и до средних веков. Рисунки (сцены охоты, ритуального танца, земледелия, животные, лодки и разные символические знаки) встречаются преимущественно в пещерах и на обломках скал.

Гобустанский заповедник - это крупный, современный и технологичный музейный комплекс. Сам музей включает двенадцать залов, в которых представлены уникальные экспонаты. Музей оснащен инновационными технологиями, позволяющими в интерактивном режиме знакомиться с историей края.

Каждый год заповедник посещает огромное число туристов как из-за рубежа, так и из разных уголков Азербайджана. Здесь побывал и путешественник Владислав Белозёров, который направился из Екатеринбурга в Дубай на самокате.

21-летний Владислав выехал из дома 23 июня и проехал половину России, прежде чем пересек первую границу в своем путешествии - он прибыл в Азербайджан. Проведя несколько дней в Баку, где он посетил достопримечательности столицы, молодой парень направился в сторону Грузии, по пути заехав в Гобустан, откуда поделился со своими подписчиками в Instagram фотографиями и видео, где рассказал об этом месте и признался, что заповедник его впечатлил.

Н. Гасымова

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